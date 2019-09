ARA, QUE ESTIC FRESQUET

I no calent, com adés, pel ponent que m'amodorrava, recorde que, un dia del mes d'agost, no podia estar baix dels pins perque la pluja de les seues agulles no parava de caure'm damunt, ni, tampoc, baix de la garrofera per por a que alguna garrofa, caent, m'allisiara el cap i, manco, a l'ombra de l'eucaliptus, puix éste, com tenia molta calor, se despullava corrent, corrent, llevant-se de damunt alguns milers de fulles. Pero tot açò que els dic no era lo pijor que m'ocorria. Lo més dolorós era que, te posares a on te posares, a l'ombra de dia o a la llum de la lluna de nit, un eixèrcit de mosquits tenies sempre en pla de guerra o picant-te. Fora per les cames, el pit, les orelles o el mateix cul, puix, els mosquits d'est any, -descarats i traicioners que són -siguen tigres, gats o llops- igual t'entren per la mànega de la camisa i te taladren l'aixella que, pel camal del pantaló, i se passegen pel teu cos chuplant-se, sense parar, la teua sanc millor que Dràcula ho poguera fer.

Arribat el mes de setembre me'ls he deixat. Crec que ací en casa, en la ciutat, podré dormir tranquil si el camió del fem no fa massa soroll arreplegant les enrunes. Clar que ya no tinc el cant de la chicharra fotem-me la sesta, ni la visita de les fardes que se me mengen tots els anys les armeles i els pinyonets, ni el vol de les blanques -ahir, les merles i teuladins- el poquet de raïm que crien els vells ceps de la meua vinyeta. Aixina que no tenint que soportar ya al gall veí que me despertava a les sis del matí, ni al gos que començava a lladrar només escoltara pas de carro, llaurador, coche o tractor, yo, inocent que soc, pensava que ací en Valéncia la nit seria només per a dormir i no per aguantar les rialles d'alguns desfaenats que sentant-se a la porta del bar del cantó o, en un banc, baix del teu balcó, se posen a contar-se lo que han fet, enterant-te de lo que res t'importa. Mentres, esperes a que se cansen de charrar per a poder agafar el fil dels somis i dormir tranquil ya que a lo manco, ací, no tinc tants mosquits com pel secà allà a on si en mataves un, n'acodien cent al soterrar.

Aixina que caldrà conformar-se en lo que nos toque. Aguantarem fins que vinga el fret quan si no se rasquem pels mosquits es tindrem que rascar-se pels prunyons.