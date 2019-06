ESTAMOS EN OTRA COSA

Una pequeña tribu. En eso estoy yo. En eso estamos casi todos. Cada uno en la suya. La mía sale en los periódicos, en las radios y en la televisión, pero la de otros también, en otras franjas horarias, en otros formatos. Aparecer en los medios de comunicación ya no es sinónimo de trascendencia porque la realidad social se ha vanalizado tanto que nada parece lo demasiado importante como para captar la atención de todo el mundo. Mi padre, lector habitual de periódicos, me miró con cierta sorpresa cuando le expliqué el viernes que llevaba una semana muy loca. ¿Cómo lee mi padre el periódico? Pues no lo sé. Pero me decía un compañero de otro medio de comunicación que un amigo suyo, tras años, cuatro, de publicar cosas sobre el gobierno del Botánico, el otro día se arrancó a preguntarle a qué santo hablamos tanto de esas cuestiones de las plantas y demás. Y digo más, hay estudiantes de Periodismo en la Universitat de Valencia que salen sin tener claro qué es la separación de poderes.

En vez de lamentarnos tanto de los discursos que estigmatizan a los inmigrantes ilegales como gentuza que sólo viene a España a delinquir, o de los discursos que echan por tierra a todas las instituciones del Estado por considerarlas poco más que una mierda pinchada en un palo, quizá deberíamos preguntarnos cómo es posible que ese mensaje haya calado y penetrado en la sociedad de una manera tan potente. Quizá sea porque ni siquiera aquellos que dicen que están velando y desvivirse por nuestros intereses tienen el más mínimo interés en la evolución de la sociedad y, por tanto, del país. ¿Para qué hablar entonces del día a día del ciudadano que bastante tiene con llegar al fin de mes, a ese al que, ciertamente, se le insulta a la cara cuando se le reprocha que no ahorre más?

El Banco de España da la sensación de ser otra tribu que pasa olímpicamente de aquellos que le sostienen. Sábato relataba en 'El Túnel' que la vida de las personas transcurre en canales ocultos escasamente interconectados con los de otros seres humanos. Probablemente, además de túneles individuales hay túneles colectivos. Por una serie de canalizaciones vamos los periodistas y los políticos, por otros transitan los abogados, por aquellas tuberías se conducen los sanitarios, separados médicos, pacientes, gestores...

Es paradójico que en sociedades cada vez supuestamente más globalizadas esté todo paulatinamente más compartimentado. ¿Si no somos capaces ni de consensuar qué temas deben interesarnos a todos, cómo vamos a ser capaces de poner en común soluciones para problemas sobre los que, en teoría, todos somos partícipes, pero de los que cada vez se habla menos en común?