Violencia extrema en Cataluña. Torra afirma que los disturbios son obra de infiltrados y que en esta legislatura habrá nuevo referéndum. También la independencia. Desde luego este tío no tiene remedio. Por su parte Pedro Sánchez se limita a marear la perdiz con Casado y Rivera entrando en su juego dilatorio. Verborrea insulsa. Todos a verlas venir. Arde Barcelona y aquí nadie hace nada. Mientras una chusma desatada esta consiguiendo imponer el caos y contagiar el miedo al resto. Desafío total a la democracia que no se puede consentir ni un minuto más. Fuera pues monsergas buenistas. Esa estupidez de creer que aplicar la ley a fondo es echar gasolina al fuego. Por contra, alentar el incendio es dejar que la horda campe a su aire. Exactamente lo que está permitiendo el Gobierno. Corresponde tomar ya decisiones inmediatas acordes a la gravedad de los hechos. El artículo 116 de la Constitución regula el estado de excepción. Una herramienta de aplicación precisa cuando las circunstancias lo requieren en defensa del interés colectivo. En este caso, salvaguardar derechos básicos de los ciudadanos pisoteados por turbas que no se van a detener en su afán de quebrar la paz de la vida cotidiana. En consecuencia, es imprescindible la declaración urgente del estado de excepción en Cataluña. Decisión que corresponde adoptar al Gobierno mediante Decreto -a convalidar luego por la Diputación Permanente del Congreso- que fije el contenido exacto de la medida, su extensión territorial y el plazo de vigencia nunca superior a un mes con posible prórroga única de otros treinta días más. Una iniciativa dirigida a restablecer el orden público y limitada en el tiempo. No queda otra alternativa rápida capaz de encarar el escenario de guerrilla al que está sometida Barcelona ni ese otro ataque enquistado que es el bloqueo sistemático de las comunicaciones viarias. Digan lo que digan los tibios habituales o los cómplices de turno. Aunque Sánchez quiera inhibirse pensando en las urnas. La situación es limite. Está en riesgo la libertad. Ahora secuestrada hay que rescatarla. Antes de llegar a una situación irreversible.