Estabilidad Tienda de campaña Una ley electoral reformada hubiera dado seguridad automática a Sánchez tras ganar las elecciones; pero no es el caso FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 2 mayo 2019, 08:38

Entre las primeras ideas que lanzó al ruedo Pablo Casado, cuando fue elegido presidente del PP, fue propugnar una reforma electoral que premiara con 50 escaños al partido ganador de las elecciones generales. Otros países europeos lo están haciendo con éxito de estabilidad, vino a decir, observando no solo la inestabilidad de Mariano Rajoy en 2015 sino la precariedad de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa.

Que yo separa, Casado no ha insistido en ello durante la reciente campaña electoral. Pero si hubiera estado en vigor el premio o plus que algunos sistemas conceden al partido ganador en aras de la estabilidad, Sánchez, en estos momentos, estaría libre de ataduras y no tendría que estar dudando entre la izquierda y la derecha para poder gobernar en los próximos cuatro años.

Cuando votamos, el domingo pasado, no nos dimos cuenta de que lo hacíamos con sistemas distintos para cada papeleta. El Senado comporta una representación diferente que el Congreso; y la proporcionalidad que reclaman las Cortes Valencianas no es idéntica a la de la Carrera de San Jerónimo. No es igual ser vecino de Castellón que de Valencia a efectos electorales. En esta última provincia, donde además hemos bajado de 16 a 15 diputados nacionales por efecto de la población, un escaño es mucho más 'caro', mucho más esforzado, que en la provincia del norte. Castellón está, sobre el papel, sobre-representada; Valencia y Alicante, según los teóricos que han dedicado al asunto serios estudios, están hiper-representadas, aunque en un grado diverso.

También es verdad que el 'bonus' que Grecia impulsó cuando su crisis, fue retirado unos años después. Como es cierto que Alemania, que otorgaba premio al ganador, necesitó un dictamen de su Tribunal Constitucional, en 2008, para verse obligada a retirarlo en 2011. La estabilidad, en la política de Berlín, se fragua, pues, a base de muy complicados pactos, que duran meses y costosas cesiones mutuas.

¿Qué hacer para alcanzar la necesaria estabilidad política tras las elecciones? La medicina mejor, obviamente, es la que otorga el electorado en las urnas, de donde, por más que se diga, siempre sale algo de sensatez correctora. Por caótico que sea el resultado en apariencia, se puede ver en él una especie de 'modelado'Castellón, está sobre el papel sobre-representada en el Congreso que tiende a castigar errores y proponer soluciones de pacto... que los partidos rechazan.

Es lo que Sánchez tiene que hacer ahora, pactar. Incluso tendría que hacerlo, a base de bien, si quisiera modificar el sistema electoral vigente desde los inicios de nuestra democracia, iniciativa que no parece que quiera añadir a su apretada agenda de problemas. Rivera, en cambio, sí llevaba en su programa el proyecto de limitar al 3% nacional el porcentaje de votos que un partido debería rebasar para entrar en el parlamento, algo que dejaría a los nacionalismos sin posibilidad de hacer lo que más les gusta, que es contagiar de inestabilidad a la política nacional. ¿Se animarán todos a abordar el asunto?