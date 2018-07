Las esquinas del ring

Antes de comenzar el Congreso del PP de este fin de semana, Soraya Sáenz de Santamaría se reivindicaba como ganadora de la militancia. En efecto, ella fue la candidata más votada por los miembros del partido en la primera vuelta. Y los sondeos decían que era la preferida dentro y fuera del PP, en especial, entre las mujeres. 6 de cada 10 votantes del partido querían que lo presidiera la mano derecha de Rajoy en el gobierno y en las primeras consultas, anteriores a las candidaturas para las primarias, Sáenz de Santamaría le sacaba cinco puntos de ventaja al siguiente nombre de la lista ofrecida al entrevistado, que era el de Núñez Feijó. Sin embargo, llegó la segunda vuelta y los compromisarios optaron por Pablo Casado. Todos sabemos cómo ocurrió. No hubo cambio de opinión sino pactos entre los otros candidatos para derribar a una y aupar al otro a cambio de lo que sea que hayan acordado. La cuestión es que los compromisarios han votado en clave interna y particular, ignorando, a juicio de Santamaría, los deseos de la militancia y, a tenor de los sondeos, de los votantes.

Algo parecido sucedió con Pedro Sánchez. Ahí, la militancia sí le apoyó y fueron los grupos de poder dentro del partido quienes le hicieron caer una vez. En la segunda ocasión, los militantes insistieron en su opción. Sin embargo, lo hicieron cerrando los ojos a los deseos del electorado quien, reiteradamente, ha votado menos al líder actual que a los anteriores.

Llama la atención que, en estos tiempos de diseño a la carta del liderazgo, de los mensajes y de los gestos, los lideres sigan siendo elegidos sin tener en cuenta su acogida entre quienes los tienen que aupar al gobierno. El verdadero éxito no depende ni de los grupos de presión ni de los militantes sino de los votantes y esos, al parecer, no están muy próximos a los dos grandes líderes. Es cierto que en el caso de Pablo Casado aún está por ver su tirón electoral pero la estrategia no resulta adecuada a priori. Las elecciones se ganan por el centro, no por los extremos. El PP no ha perdido voto radical sino centrista y en ese sentido Casado no es la mejor opción para recuperarlo. Ahora, en teoría, nos esperarían meses de mensajes mesurados, contenidos y decididos a ocupar el sitio de un PSOE moderado.

Sin embargo, conociendo el radicalismo real de Sánchez aunque lo haya disimulado en la formación del gobierno, ese sitio está libre. No se lo disputa nadie a Casado. Sería su gran oportunidad aunque no parece que vaya a tomarla. De lo contrario, llegará Ciudadanos, ese autor en busca de personajes, y se apropiará de él. Si se cumplen los pronósticos, es el momento ideal para que brote y se asiente una opción verdaderamente de centro. Los grandes partidos están cada uno en su esquina del ring. Literalmente, en las esquinas opuestas. Es lo que han querido los partidos sin pensar en sus votantes. O fracasan o nos radicalizan a todos.