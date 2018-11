Imposible ser exhaustivo porque abundan las muestras. Solo dos al efecto. En Twitter Pablo Iglesias llama «trillizas fachas» a Casado, Rivera y Abascal. Por su parte el tal Willy Toledo sentencia que «Ciudadanos,PP y Vox han de ser combatidos a hostias en las calles» y Monedero a su lado le ríe la gracia. Así suma y sigue. Una sistemática llamada a la crispación que puede terminar acarreando consecuencias irreparables. La extrema izquierda se da barra libre para insultar o amenazar a cualquiera. También cuantos le van a rebufo. Por ejemplo,esos que esta semana han injuriado la memoria de Rita Barbera. Una espiral creciente de violencia verbal que atenta contra la convivencia y el respeto a la pluralidad. Desde luego el matonismo dialéctico de Podemos y sus marcas blancas no es cuestión menor. Ni mucho menos. Sobre todo cuando en este momento Iglesias hace y deshace a su antojo gracias al entreguismo de Sánchez. Toca por tanto no dejarse arrugar. En los últimos cuarenta años España ha sabido vivir y progresar en paz. Reconciliada consigo misma. Consciente de sus pecados históricos. Dispuesta a no repetirlos. Que ahora un puñado de radicales pretendan liquidar ese acervo resulta inadmisible. Es preciso en consecuencia levantar la voz sin rodeos. Hacer pedagogía continua y repetir que la extrema izquierda quiere deslegitimar las instituciones -empezando por la Corona- para dinamitar el sistema. Lo ha recordado estos días Felipe Gonzalez y el PSOE debería tomar nota si no quiere perder su identidad centenaria,secuestrada hoy por el sanchismo. En definitiva,es tiempo de impedir que el populismo izquierdista culmine su intento de linchar al resto. La esperanza que cinco millones de españoles depositaron en Podemos ha sido estafada. Iglesias la ha traicionado con sus actos,su narcisismo y su desdén por la gente. Ahora además Podemos supone un peligro para la democracia porque pretende cargársela. Es evidente. Urge por tanto que la inmensa mayoría de la sociedad española demuestre no estar dispuesta a consentir que la extrema izquierda liquide la concordia y las libertades o el separatismo parta la unidad nacional con la complicidad manifiesta de aquella. Amenaza constatable que pende de modo grave sobre el futuro inmediato de España. Hay que desenmascarar igualmente a quienes tratan de ocultar su auténtico rostro para no perder comba antes de tiempo. Es el caso de Compromis que esta alimentando aquí el mismo proceso gestado en Cataluña durante décadas y a la vez da cobertura en Madrid a la estrategia hostil contra el sistema impulsada por Podemos. La realidad no ofrece dudas. Compromis esta mas cerca de Puigdemont o de Arran que de ser leal a la Constitución y Monica Oltra sueña con sentarse a la mesa del Consejo de Ministros flanqueando a Sanchez y a Iglesias. Huelga pues dejarse engañar. A estas alturas no cuelan ya disimulos. Conviene tenerlo muy claro.