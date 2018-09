NOS ESPERAN CINCO FINALES TODAVÍA

Pues no pudo ser. Mira que yo tenía esperanzas de que el Valencia hiciese un buen partido contra la Juventus. Ante un tremendo rival, eso sí, creía que un Valencia herido, con ganas de reaccionar, y teniendo el apoyo incondicional de los aficionados, nos haría ver cómo los jugadores valencianistas sacaban el orgullo, y competían al nivel adecuado. Y estoy seguro de que lo intentaron, pero no todo en el fútbol es correr y esforzarse, hace falta una mayor dosis de sapiencia y capacidad para poder acercarse a la propuesta experimentada y valiosísima de un equipo, la Juventus, que es uno de los de la élite en este universo llamado fútbol.

Con diez durante una hora de partido, el Valencia ni supo ni pudo dar ni siquiera la sensación de que podía entrar en el partido. Unos primeros minutos electrizantes en los que los italianos ya merecieron ir por delante en el marcador. Y seguramente no sólo por un gol de ventaja. No fue así y, cosas de este deporte, Batshuayi casi pone en ventaja a los nuestros. Dos penaltis, dos de diferencia para los de la Juve, y aplicación de esa 'capacidad' a la que antes hacía referencia. No me lo podía creer, con uno más y no sabíamos cómo superarlos. No sufrieron prácticamente nada, y el partido fue muriendo sin que nunca albergáramos la posibilidad de remontada. Bueno, no sólo eso, ni siquiera la posibilidad de empatar.

Empieza mal el temita. Pierdes en casa tu primer encuentro de la fase de grupos, contra el máximo favorito de los cuatro, y el otro gran rival, el Manchester United, vence cero a tres a domicilio. Mal resultado y casi peor la diferencia de goles ya conquistada en una sola jornada, tanto por unos como por otros.

Vezo en el lateral, Murillo titular, Guedes desde el principio y Wass en el medio. Sin olvidar al belga Batshuayi al lado de Rodrigo arriba. Ahora mismo el Valencia presenta varios problemas que afectan. Lesiones importantes, jugadores con poco recorrido físico esta temporada, futbolistas desubicados y otros tantos por debajo de su verdadero nivel, hace complicado presentar alineaciones de total garantía. Y además de un bajo nivel de juego.

Pero, y aunque así se pudiese, recordemos que la plantilla del Valencia es muy buena. Eso sí, compuesta en su mayoría, por jugadores que este tipo de equipos, como la Juve, no han querido tener en sus filas. Batshuayi no lo quiere el Chelsea, Gameiro no lo quiere el Atlético, Guedes no lo quiere el PSG, a Paulista no lo quiere el Arsenal, etc. Incluso el Villarreal, que no es como este tipo de equipos, no quiere a Cheryshev. En fin, plantilla hay, pero quizá no tan espléndida como para competir ante estos rivales. Y aun así, el Valencia lo hará.

No debemos dar por eliminado al equipo. Será difícil, pero esperan cinco finales, partidos clave para intentar continuar en la Champions. Aunque no sé si esto a Marcelino le gustará. La Liga es, por imperativo legal, la competición más importante para el club, y mucho desgaste podría hacer empeorar lo que se espera del equipo. En fin, Marcelino sabrá. El que la lleva, la entiende. O eso creemos por ahora.