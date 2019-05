Espectadores de violencia

El hombre, desde el amanecer de la civilización ha sentido un singular y extraño deleite por contemplar violencia. Las atrocidades más pavorosas exhibidas en el coliseo romano, la decapitación pública en la guillotina o la ejecución de un preso ante la concurrencia ejemplifican semejante fascinación. El progreso y la evolución humana ha mutado, afortunadamente, la manera de saciar esta atracción sin perder un ápice su hechizo. La literatura, el cine, la música, la escultura o la pintura han expresado desde siempre relatos y escenas cargados de la violencia más aterradora. Durante el siglo XX la literatura plasmó negro sobre blanco la agresividad paradigmática de ese tiempo como fueron las guerras, los asesinatos o las violaciones. Incluso la literatura infantil, enraizada en la cultura popular, no ha estado exenta de cierta connotación violenta como en los cuentos de 'Caperucita Roja' o 'Los tres cerditos'. En la pintura, son numerosas las representaciones escabrosas, en especial contra la mujer, como por ejemplo la obra de Rubens 'El rapto de las hijas de Leucipo' o belicosas como en la serie 'Los desastres de la guerra' de Goya. La escultura del Romanticismo erigía monumentos que expresaban movimientos de caza o de lucha a caballo como algunas piezas de Antoine Louis Barye o de Theodore Gericault, ambos en el siglo XVIII. Más recientemente en determinados géneros musicales como el heavy podemos escuchar algunas letras ciertamente agresivas. Pero sin duda, el arte que más ha contribuido a satisfacer el apetito violento del espectador ha sido el cine. Largometrajes como 'Rambo' o 'Terminator' escenifican con éxito taquillero este afán. Generalmente, el pretexto que ha justificado o ha validado la violencia en las artes ha sido una victoria del bien sobre el mal o el triunfo o venganza de héroe sobre villano.

Hogaño, el anhelo violento se colma en una pantalla. Resulta paradójico que en un momento de la historia de la humanidad como el actual donde el repudio hacia todo tipo de violencia es incuestionable, sea también un período en el que el consumo visual de ésta no se haya reducido. Esta circunstancia, se explica desde la premisa que establece que en general, el ser humano no disfruta visualizando actos crueles o despiadados cuando son reales. Solo se aprecia la violencia, cuando somos conscientes de que las escenas que vemos no son verídicas. Y es que el ser humano no está preparado para ser testigo real de una brutalidad ya que le conmociona psicológicamente. La violencia ficticia deshumaniza a héroe o villano con atributos irreales como los que poseen por ejemplo Spiderman, Batman o Superman. O bien aleja el objetivo de la cámara o sugiere sutilmente el hecho agresivo. Además, muchas veces el hombre necesita ser protagonista virtual de ensañamientos, siendo el justiciero o fustigador en los videojuegos de rasgo guerrero. En internet, sin embargo, la violencia en muchas ocasiones no tiene filtros de humanidad o sentido común lo cual supone una exposición gratuita y sencilla de violencia anónima desalmada.

Así como la fascinación del hombre por curiosear la violencia resulta única y contradictoria, no lo es menos la atracción morbosa que suscita el modus operandi del protervo verdugo. La televisión es el medio que más suscita este retorcimiento mediante espacios pedestres que existen precisamente por el interés de su audiencia en conocer cada detalle del suceso escabroso. Interesa la vida ajena salpicada de fatalidad. De hecho, los juzgados donde se esclarecen los horripilantes hechos se han transformado casi en platós, dado que en no pocos casos se permite la entrada de cámaras. En cierto modo, de una manera hipócrita y algo injusta, se ha culpabilizado a la televisión por ser un medio de promoción de violencia. Pero realmente, la televisión es un gran ojo que sondea nuestros gustos y apetencias visuales. Muestra lo que queremos ver. James B. Twitchell en 'La violencia absurda' señala: «la televisión es el primer medio de comunicación de masas verdaderamente democrático. Es el primer medio accesible a todo el mundo y gobernado por lo que quiere el pueblo. Lo aterrador es lo que quiere el pueblo».

Las tres formas de poder humano son el dinero, la violencia y la cultura o el conocimiento. La violencia es la forma más fácil y despreciable. La utilización de la fuerza física o de las armas para someter, herir o incluso matar a un semejante y el interés maledicente que por ella se genera abriga el instinto humano más irracional y penoso. Quizá el ser humano encuentre en la desgracia ajena un ansiolítico para su, en ocasiones, indigencia moral.

La pretensión de equiparar en la sociedad actual la apetencia furiosa con una avidez cultural o creativa resulta quimérica y casi ingenua. Sin embargo, nunca es tarde para plantar en nuestros niños la semilla de la inclinación hacia la lectura de biografías ejemplares, actividades de voluntariado, conocimiento, respeto y goce de la naturaleza, admiración y aprendizaje de artes plásticas, espiritualidad o ejercicios de solidaridad y altruismo. Antónimos de violencia. Sería muy enriquecedor que el resplandor azulado que emiten los monitores de tabletas, móviles o televisión reflejado en nuestro rostro se transformase en un resplandor claroscuro de una hoja de papel con palabras en negrita, de los libros.