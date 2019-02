ESPECTADORES MÁS ABIERTOS

Que una serie coreana sea la última sensación de Netflix es algo que hace unos años nos hubiera parecido inaudito. Pero es consecuencia del alcance de esta plataforma y sobre todo de los nuevos modos de consumo del público. Vemos más series que nunca (las encadenamos e incluso las simultaneamos), utilizamos todo tipo de pantallas (lo cual nos da un acceso más rápido y directo a lo que deseamos consumir) y tenemos menos prejuicios. Esto último es relevante. Hasta hace poco nos acercábamos a las ficciones siguiendo ciertos criterios, como su nacionalidad, el género o el reparto. Nos guiábamos por experiencias anteriores para elegir los próximos títulos que fuésemos a consumir. Si nos gustaban los dramas raramente probábamos con una comedia. Si habíamos tenido una mala impresión con una obra española nos costaba probar con otra. Por no hablar de la dificultad a la hora de acceder a producciones realizadas en territorios extranjeros que no fuesen el americano o el español.

Todo eso ha cambiado. El cuerpo nos pide series y somos menos selectivos. El mayor consumo nos ha descubierto que lo mismo podemos engancharnos a una de terror que a otra de ciencia ficción. Y ya no es una rareza disponer de una serie nórdica, francesa o búlgara.

Así se entiende el éxito de 'La casa de papel', que ha conquistado toda clase de mercados, algo insólito en otros tiempos, en los que para que se produjese un fenómeno de estas características tenían que confluir un montón de factores. Y de este modo también se comprende -y aquí enlazo con el principio de este texto- la repercusión de 'Kingdom', un trabajo proveniente de Corea que se desarrolla en plena dinastía medieval Joseon con una invasión zombi como principal atractivo. Años atrás si nos llegan a vender estos argumentos nos hubiésemos echado atrás. Ahora no. Estamos más abiertos a cualquier tipo de propuesta. Nos hemos llevado tantas buenas sorpresas llegadas de lugares que no esperábamos que como espectadores no decimos no a nada. O casi. Y está bien eso de dar oportunidades, porque de vez en cuando te topas con una de zombis en el medievo coreano y te enganchas. Y te ves los seis episodios como si no hubiese un mañana. Y quieres más. Y habrá más.