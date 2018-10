ESPECIAL MUESTRA SUS CARTAS

La Federación de Fallas de Especial, integrada por las comisiones Convento Jerusalén, Cuba-Literato Azorín, L'Antiga de Campanar, Plaza del Pilar, Na Jordana, Sueca-Literato Azorín, Reino de Valencia-Duque de Calabria, Almirante Cardarso-Conde Altea y Exposión-Mícer Mascó, tienen previsto mostrar sus maquetas y proyectos dentro de la acostumbrada 'Festa per a tots' desde mañana y hasta el domingo en la carpa situada en Nuevo Centro, lugar donde también se desarrollarán otras actividades.

Los visitantes más perspicaces imaginarán qué guindas se guardan los artistas para hacer más atractivas sus fallas, porque hay que enseñar, pero no todo. En la plaza la batalla será diferente a la que se plantea en la presentación de maquetas y proyectos, donde los comentarios afloran y no dejan, las más de las ocasiones, títere con cabeza. Por ello las cartas se enseñan, pero no toda la mano. Ningún buen jugador lo hace.

El abanico de estilos y formas de trabajar influyen en el envoltorio con el que se presente el proyecto al público. Habrá maquetas en escalas dispares, según gustos del artista a la hora de trabajar con ellas, que para eso son, y las habrá a cuenta del modelado digital del proyecto, que es cada vez más habitual.

Sin duda todos los proyectos que presenten las comisiones, presupuestos económicos al margen, servirán para batirse el cobre por alzarse con el primer premio; recompensa que de alguna forma es la justificación a un año de trabajo y de esfuerzo no exento de esperanza e ilusión que, en ocasiones no es bien comprendido.

Junto a estos proyectos está previsto que también se muestren los proyectos de las fallas municipales para 2019, que ya fueron presentadas en sociedad, pero siempre es bueno recordar. Hablamos de las propuestas de Cap de Suro, equipo integrado por Ariadna González y Xavier Gurrea, para la falla infantil, y de José Latorre y Gabriel Sanz junto a PichiAvo, dúo artístico formado por Juan Antonio Sánchez y Álvaro Hernández, para el caso de la falla grande.