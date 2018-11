Españoles, Franco ha vuelto. Amigos progres, buscadme un buen imitador de Arias Navarro, que yo os regalo el eslogan de la próxima campaña electoral. Tomadlo como humilde muestra de gratitud por el formidable puntapié en las posaderas con el que habéis enviado hasta 1975 a varias generaciones de ciudadanos con un expediente vital limpio de rencores, haciéndonos revivir la transición pero a la inversa, en un camino involutivo al que ni siquiera le ha faltado otro golpe de Estado. Amaso 48 años -ningún crío ya, vaya- y Franco jamás ha formado parte de mis inquietudes, más allá de aquel «tenía el culo blanco» que le cantábamos desde la irreverencia infantil. Ni se me pasaría por la cabeza visitar su mausoleo en el Valle de los Caídos ni me preocupa que cuatro, o cuatrocientos, nostálgicos del cara al sol acudan a loar a su caudillo. Por eso no comprendo la obsesión de la izquierda gobernante por meter con calzador al dictador en mi vida y en la de todos aquellos que vienen detrás mío, gente para quien el susodicho no es más que otro borrón en los libros de texto, como Hitler o Stalin, Atila o Nerón, una pregunta de Trivial y poco más. Por supuesto que no podemos refugiarnos en la amnesia colectiva. Hay que tener presente siempre la historia, aprender de esos pasajes deleznables en que los humanos enloquecemos hasta echar por tierra décadas de convivencia, pero retorcerla, trucarla y ajustar cuentas con el pasado, inventando que aquella fue una guerra entre buenos y malos, sólo lleva a reabrir heridas en los mayores, que sí vivieron la barbarie. Y a distraer al resto, a los que hemos de levantar el país, agazapados ahora bajo el fuego cruzado entre quienes exhuman odios y los que cuentan pantanos. En manos de un Gobierno exánime decidido a estrablecer un nuevo récord mundial de decretos leyes, con un sistema de pensiones que se tambalea, perdida la fe en la justicia, resignados nuestros hijos a vivir a la sopa boba hasta los cuarenta por la falta de expectativas, ¿quién ha dado vela a Franco en este entierro?