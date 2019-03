La España vacía y el Levante feliz

Todo lo que para el Ayuntamiento de Riodeva supuso un drama el anuncio del cierre de una fábrica de cristales de Sagunto en 2017 por la reacción en cadena que iba a producir en este municipio turolense de 120 habitantes. La pérdida del principal cliente de la mina de arcilla, caolín y arena de la localidad abocaría a muchos vecinos a la emigración. Lograr que el Consell condene a muerte a la cantera que Lafarge posee en el Salt del Llop ha supuesto un triunfo para la coalición gobernante en Sagunto. Y eso que en su caso no serán unos pocos puestos de trabajo los que se pierdan. Lafarge no se ha cansado de repetir que si no le permiten ampliar esta explotación más pronto que tarde la cementera dejará de ser rentable y entre unas cosas y otras se malograrán 650 empleos. Amenaza que no le ha quitado el sueño a la corporación municipal porque, aunque, en teoría, un parado aragonés duele/cuesta lo mismo que uno valenciano. Y, también en teoría, una actividad extractiva de este tipo ha de resultar igual de molesta en Riodeva que en Sagunto. No es lo mismo que el yacimiento se encuentre en lo que Paco Cerdà denomina la Laponia española, donde rige el «primum vivere deinde philosophari», a que rompa el paisaje de este Levante nuevamente feliz donde las autoridades temen más a los chaleteros y a los (circunstanciales) ecologistas que a los parados (de corta, media o larga duración). Uno constituye una bendición del Señor que garantiza la supervivencia de un pueblo y otro es un engorro electoral, cuantificable, por tanto, en número de votos a ganar o a perder en función de las medidas que se adopten. Si la diferencia entre el minuendo y el sustraendo es favorable a la industria se le inyectan unos cientos de millones, como a la Ford, o se le declara urbanizable, como al majal no menos saguntino; y si no, se le protege, como a la montaña Romeu de marras. La naturaleza sólo es una percha en estos rifirrafes. Buena prueba de ello es que hasta el mismísimo Julià Álvaro, el secretario de Medio Ambiente obligado a dimitir por extremista, estaba dispuesto a negociar una solución que no supusiera un gran quebranto para la Lafarge ni un incumplimiento flagrante del convenio aprobado por el consistorio en 2013. Pero entraron en acción los 'salvem' de rigor y sus camaradas ya no tuvieron más remedio que ponerse al frente de la manifestación. Lo cual no deja de ser un sarcasmo hasta allá. Porque pase que en 1932 nadie se opusiera a que la mitad de la montaña del castillo fuera empleada para engrandecer el puerto local y el de Valencia. Pero que las heridas infligidas al monte donde se escribió una de las páginas más destacadas de la historia de España no se restañaran -de aquella manera- hasta 2011 cuestiona muy seriamente la autenticidad de este sobrevenido ecologismo.