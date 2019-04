La España vacía

La España rural se vacía, dicen las plataformas en defensa de esas zonas olvidadas. Sin embargo, se llena por la periferia y las grandes ciudades. Nos gusta vivir rodeados de todo, en grandes urbes y cerca de los puestos de trabajo más rentables, pero buscamos escaparnos de vez en cuanto para acudir al mundo rural bucólico e idealizado que tenemos en mente. Nos encanta alquilar una casita en el campo y probar verduras que saben a lo que son, totalmente alejadas de las plastificadas del súper, pero nos molesta que no haya wifi o que la farmacia solo abra dos veces a la semana. Y eso que en verano se multiplica la oferta, la apertura de tiendas o la población que empuja a los habitantes de esos pobliños olvidados a "hacer el agosto", literalmente.

En una palabra, nos incomoda encontrar la realidad de las zonas rurales donde hay que coger el coche para todo, comprar, ir al médico o sacar dinero del cajero. Es verdad que nosotros lo hacemos también pero de un modo irresponsable y gratuito. En la ciudad, no hace falta llevar al niño al colegio en coche. A mí no me llevaban. Lo hacían andado y luego volvían también andado a coger el coche para ir a trabajar fuera de Valencia. Ahora uno de los problemas de tráfico en la ciudad, casi tabú, es el atasco de padres o madres que dejan o recogen al retoño motorizados bien porque viven en la otra punta, aunque apelaran al padrón para matricular al niño en el colegio que querían, o bien porque «solo es un momento» se acepta como argumento para que el resto de los conductores esperemos a que suba o baje el chiquillo del automóvil aunque solo le ahorre caminar 500 metros desde la puerta de su casa.

En el campo nos parece entrañable andar hasta la plaza mayor para encontrar el único bar abierto o subir tres calles, que en la capital cubriríamos sobre cuatro ruedas, para comprar una barra de pan encargada el día anterior. Forma parte de la yincana en la que se ha convertido el campo para los urbanitas. Es un parque temático de la vida rural donde hacer cosas distintas y, por tanto, divertidas. Lo malo es que, terminadas las vacaciones, nos vamos y dejamos a sus habitantes a su suerte, sin centro de salud, sin escuela y sin más tienda que el híper de la capital de la comarca. A partir de ese momento deja de preocuparnos porque pensamos que sus habitantes han aceptado ese estado de cosas, como creemos que lo hacen quienes duermen en un cajero porque «quieren ser libres». Habrá de todo, sin duda, pero la mayoría lo que exige es coherencia por nuestra parte. Si valoramos sus verduras, paguemos por ellas; si disfrutamos de su aire puro, exijamos que se preserve; si añoramos el campo, defendamos su forma de vida pero no como un entretenimiento exótico de señoritos de ciudad sino como un tesoro que preservar para enriquecernos, guardar memoria y procurar una vida más equilibrada en contacto con la naturaleza a la que pertenecemos.