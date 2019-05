La España inteligente Lo llamativo es la reacción de quienes ven en el triunfo de la derecha una anomalía española MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 1 mayo 2019, 09:53

Al demócrata se le nota cuando pierden los suyos, no cuando ganan. Parece una obviedad pero no es tal. El verdadero demócrata acepta que las reglas son válidas sean cuales sean sus resultados, incluso cuando estos presentan disfunciones difíciles de frenar, como aupar a un dictador dispuesto a cargarse la democracia. Sin embargo, no han pasado más que tres días de las elecciones y ya nos hemos hartado de ver algunos aplausos curiosos. Que alguien se sienta identificado con lo que ha salido no solo es respetable sino razonable y previsible. Hay millones de personas que han votado al PSOE y, consecuentemente, están encantados con su éxito, lo aplauden y lo consideran un acierto histórico.

Lo llamativo no es eso, sino la reacción de quienes ven en el triunfo de la derecha una anomalía española y en el de la izquierda, un síntoma de inteligencia española. Los españoles somos igual de listos si votamos a unos o a otros. Cada cual tiene sus ideas políticas y, desde ellas puede que le cueste trabajo aceptar que alguien tome determinadas posiciones situadas en las antípodas de las suyas. Ahora bien, el demócrata no desacredita un resultado desfavorable. Lo considerará más o menos deseable, oportuno o erróneo, pero no el fruto de un retraso mental de quienes lo defienden. Hace ya tiempo que nos sacudieron las palabras del entonces alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, preguntándose aquello de «¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que todavía vota a la derecha?». Aquella frase que reveló una forma muy poco democrática de contemplar el libre albedrío de los electores se manifiesta estos días como una nimiedad en comparación con algunos comentarios que dan por hecho que España ha vuelto a poner en marcha su actividad neuronal después de tenerla suspendida durante años.

En estos días hay muchos que se congratulan de que España haya dado muestras de sensatez mientras se hartaron de decir que votar a la derecha era signo de debilidad mental. Ni entonces ni ahora los españoles somos idiotas. España vota rojo ahora y antes votó azul y luego volverá a hacerlo y viceversa. Son cosas de los ciclos políticos, no de que tengan más peso los listos o los tontos. Quien, como Pedro Castro, desprestigia a quien piensa de un modo distinto, solo se retrata a sí mismo. Y lo hace mostrando la peor cara de la sociedad y de la política: la intolerancia y la convicción de estar en posesión de verdades absolutas. En ocasiones, incluso, esa forma de actuar se observa en quienes critican a entidades con respuestas absolutas como las comunidades religiosas del signo que sean. Mientras se critica a una iglesia por creer que tiene la Verdad, se actúa frente al discrepante desde esa misma atalaya hablando ex cathedra de su Verdad. La democracia es aceptar que ahora los votantes prefieren una línea y mañana, otra. Y que ninguna está torcida aunque prefiramos la que nos convence más.