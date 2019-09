ESPAÑA EMOCIONA

España es una selección de baloncesto que emociona, más allá de las medallas. Ha demostrado en el Mundial, una vez más, una exhibición de juego en los momentos importantes, con riqueza táctica de la mano de un Scariolo que ha vuelto a callar la boca a mucha gente. Un entrenador que lo ha ganado prácticamente todo y que ha vuelto a sacar de la chistera cuestiones tácticas para trastocar cosas del rival en los partidos importantes de este Mundial, que fueron los de Italia, Serbia, la semifinal contra Australia y en la final. La mentalidad y el carácter ganador de los jugadores ha sido otra de las claves. De la mano de Ricky Rubio y Marc Gasol, que han sido los que han guiado la nave, de un tremendo Llull, con la aportación de Juancho o la defensa de Rudy, que ha contagiado con su defensa al resto de compañeros. El Mundial de Rudy ha sido la piedra angular cuando se han tenido que recomponer el quinteto durante todos los partidos.

No me quiero olvidar de Víctor Claver. Creo que ha sido una pieza decisiva para el oro de España. Sin hacer ruido es un jugador fundamental, que te ayuda en el rebote, que defiende a cualquier jugador interior o exterior y que en los cambios defensivos se empareja con cualquiera y lo sostiene. A todo esto ha sumado una mayor regularidad en el tiro y ha sido fundamental en el título.

La progresión en la carrera de Claver creo que es uno de los símbolos de la selección. De la mano de Pesic, y en los torneos con España, ha sido capaz de llegar a ese nivel que todos hemos pensado siempre que tiene. Está en el mejor momento de su carrera, sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que no. A día de hoy, con ese nivel de trabajo y de elección de lo que toca en cada momento, es un jugador decisivo. En un equipo grande es necesaria una pieza como él. No necesita el balón para ser decisivo. Viendo la final me han venido recuerdos de mi etapa con la selección, con aquella plata del Eurobasket de Francia en el 99. El sentimiento que tienes cuando te vistes la camiseta de la selección y las ganas de ganar siguen siendo las mismas. Esa ambición la sigo viendo, la pena que tuvimos nosotros es que se nos escapó la final contra Italia.