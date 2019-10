ESPAÑA BLANQUINEGRA

No sé por qué nunca he llegado a vibrar con la selección española de fútbol, a emocionarme y cabrearme (sobre todo cabrearme) como me emociono y me cabreo con el Valencia. Y no es una cuestión identitaria o política, ni mucho menos, que yo veo a los Regulares por el paseo de la Castellana durante el desfile de la Fiesta Nacional y se me pone la piel de gallina, con ese paso suyo tan característico, lennnnnnnnto, y las capas blancas (ojo, reacción que no reservo sólo para los símbolos sino que hago extensiva a la contemplación de cualquier obra artística patria o incluso a logros civiles, ciudadanos, como el liderazgo mundial en trasplantes, un motivo más que justificado para sentir un legítimo -e inteligente- orgullo de ser español ahora que en una parte de España queman banderas rojigualdas e insultan a todo lo que lleve la marca hispánica).

Es algo interior, como si se hubiera desconectado una bujía de mi engranaje sentimental y no respondiera a los débiles estímulos que me manda el combinado que ahora dirige un tal Robert Moreno, a quien no tengo el gusto de conocer (¿a quién le ha empatado para estar ahí y creerse ya un Mourinho cualquiera?).

Igual es culpa del pobre Kubala y de aquella época tristona y decadente de los setenta, o del dichoso Mundial del 82, el de José Emilio Santamaría, de la ilusión con que acudíamos a Mestalla, los papelitos que lanzábamos a la salida de los futbolistas, el «¡Es-pa-ña, pom-pom-pom, Es-pa-ña, pom-pom-pom!» con Manolo el del bombo, y la decepción por los resultados, el juego, la imagen, todo, o de Arconada y aquel gol tan tonto que encajó en el Parque de los Príncipes y que siempre quedó bajo la sospecha de que se lo había dejado porque era vasco y ETA le había amenazado, pero el caso es no hay forma.

Veo que están dando en abierto un partido de la selección contra Noruega o contra Suecia y no me engancha, no lo dejo, entre otras cosas porque hay jugadores que ni conozco, que no sabía de su existencia. Me gustaría poder decir que el gol de Iniesta me emocionó como aquella mítica remontada frente al Español en la primera Liga de Benítez, con los dos tantos del Pipo Baraja, o, por irnos a algo más reciente, como la victoria frente al Barça en la final de Sevilla, pero no es el caso, ni de lejos. ¿Qué me pasa, doctor? La próxima vez que vea a mi psicólogo de cabecera, buen amigo y gran valencianista, Vicente Garrido, le preguntaré a ver si tiene respuesta.

Mientras tanto, hasta que encuentre una respuesta para esta secular desafección, desinterés, escepticismo o distanciamiento, ¡qué gusto da cuando el gol decisivo de la selección, el que clasifica a España para la próxima Eurocopa, lo marca un valencianista en el último minuto y no Sergio Ramos ni Morata ni Jordi Alba ni...!