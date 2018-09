Lo que España acaba de perder ¿Qué es lo que ha sacado en claro la democracia española del terremoto que la semana pasada sacudió nuestro país? CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 6 junio 2018, 10:26

Desde una perspectiva estrictamente partidista, no cabe duda de que el gran vencedor del terremoto político que la semana pasada sacudió nuestro país ha sido Pedro Sánchez, y que quien más ha perdido en él ha sido Mariano Rajoy. Pero me resisto a aceptar que no sea posible dejar en segundo plano esta estrecha vara de medir para examinar con mayor perspectiva crítica este todavía confuso envite y valorar qué es lo que de él habrá sacado en claro, para bien o para mal, la democracia española en su conjunto.

Es un hecho que, pese a todos sus defectos y carencias, la democracia española ha sido capaz de garantizarnos durante nada menos que cuatro décadas cinco cosas de importancia nada baladí, que muy pocas -yo diría que ninguna- otra democracia europea está en condiciones de acreditar. Merced a un sistema electoral proporcional pero con un innegable sesgo mayoritario, en España siempre había gobernado el partido más votado, generándose entre los ciudadanos la -yo diría que reconfortante- sensación de que imponerse en unas elecciones y ganarse el derecho a formar gobierno eran todo uno. Merced a un sistema de partidos poco proclive a los pactos, en España siempre habíamos tenido gobiernos monocolores, con la consecuencia de una fácil atribución de responsabilidades políticas al titular del ejecutivo y a su partido. Merced a unas estructuras de partido fuertemente centralistas, la presidencia del gobierno siempre había recaído en el líder del partido mayoritario, que -con la ya lejana excepción de Calvo Sotelo- había sido quien le había conducido hasta la victoria en las urnas, con la consecuencia de acabar confiando la responsabilidad de gobernar a quien en última instancia había sido capaz de hacerse con el mandato popular para ello. Merced a todo ese conjunto de factores, en España nunca había caído un ejecutivo como consecuencia de la pérdida de la mayoría parlamentaria, lo que equivalía a asegurarle a cualquiera que accediera a La Moncloa cuatro años de estabilidad en los que desplegar el programa de reformas sancionado por la ciudadanía. Y finalmente, nunca había sido necesario anticipar unas elecciones como consecuencia de una sobrevenida incapacidad para seguir gobernando de manera efectiva, extremo éste cuyas positivas consecuencias para la estabilidad política y económica del país conocen bien quienes más carecen de ello.

Y todo eso es lo que España acaba de perder en la frenética semana que concluyó con la mudanza del domingo en La Moncloa. Algunos dirán que es poco precio para haber barrido de la vida política al tipo que declaró ante un tribunal que no le constaba que su partido sostuviera una contabilidad paralela. Bueno. Ahora tenemos en su lugar a quien delante de todos los españoles prometió no gobernar con populistas ni con separatistas. Es lo que los más acreditados politólogos internacionales llaman «hacer un pan como unas hostias».