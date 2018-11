A mí me gusta España, amo vivir aquí. No será el mejor lugar del mundo, ni eso me importa. Pero es una nación muy antigua, y la cuna de un idioma que hablan más de 500 millones de personas. Es, además, la patria de otras lenguas, que también siento mías.

No entiendo que no podamos vivir juntos todos los españoles. Incluso los que la aborrecen. No entiendo por qué no se puede ser, a la vez, español y gallego, español y catalán, español y vasco. Del mismo modo que también somos europeos y españoles. Y no olvido que igualmente somos ibéricos, hermanos de los portugueses. Y, sin duda, hispanoamericanos. No sé por qué no se puede sumar cuando, además, no se va a perder lo que ya se tiene. No sé por qué, siendo, como somos, tan parecidos los españoles, inventamos tantas diferencias. Y es que hasta vascos y andaluces se parecen más de lo que se cree: eso se comprueba yendo a Francia, por ejemplo. Y eso que Francia es muy cercana.

No entiendo que haya tantas personas que siembren el odio, además de la mentira. Y, total para nada. Porque nada van a conseguir. Los asesinos de ETA mataron a cerca de mil personas, dejaron otros miles de víctimas malheridas, decenas de miles de víctimas espirituales. Y no consiguieron nada.

En Cataluña una masa de pequeños burgueses, que vienen del mundo rural y de las familias urbanas acomodadas, quieren destruir la convivencia. Lo han intentado con un atrevimiento desmedido. Han hecho de todo, salvo la violencia física; menos mal. Han engañado, han manipulado, han gritado. Y todo porque sus dirigentes quieren ser los jefecillos de un estado más pequeño. Y poder llegar a ser embajadores en la ONU, o en la UEFA, cosas así. O archimandritas de Vic.

Han hecho mucho ruido y han tenido la triste suerte de que la crisis económica llevó a sus orillas a muchos indocumentados. Y aunque han roto muchos puentes en su ridícula aventura, han fracasado. Ya no pueden ir más lejos. Y tienen muy cerca la cárcel.

España es un gran país, con sus defectos. Por aquí pasaron los fenicios, los griegos, los musulmanes, los visigodos y por encima de todo, los romanos. España es Roma, romanos somos; universales. España es la patria de Cervantes, de Ausias March, de Velázquez, de Goya, de Rosalía de Castro, de Picasso, de Dalí o de Federico García Lorca. España es muy dura, mucho más de lo que parece. Sencillamente, no hay quien pueda con ella. Pasan los siglos y ahí sigue. Es un poco ridículo seguir atacándola. No va a servir de nada.

Aquí lo que importa es vivir bajo el régimen de derechos que garantiza la Constitución, que cumple ahora 40 años. Y ser tolerantes, ser cordiales, cada uno hablar en el idioma que quiera, y tratar de acercarse a los demás. Merece la pena. Es más fructífero; es más hermoso; es más inteligente.