NO HAY ESPACIO PARA TRES

Durante años, décadas en realidad, uno de los grandes méritos del Partido Popular fue el de reunir todo el voto de derechas en unas únicas siglas, lo que le reforzaba en las urnas gracias a una legislación electoral que premia al partido más votado. Conservadores y liberales, democristianos y hasta nostálgicos del franquismo depositaban su confianza en una formación sistémica que aseguraba una gestión tranquila, siempre dentro del marco de la Constitución, europeísta y atlantista. Podía gobernar o estar en la oposición pero el PP era una organización potente, con músculo. Todo eso ha saltado por los aires y es muy difícil, por no decir imposible, que vuelva a la situación anterior. Primero fue Ciudadanos, el partido que nacido en Cataluña como reacción a la dictadura del pensamiento único que allí impone el nacionalismo se ha ido expandiendo por toda España a partir de un mensaje territorial reconocible, una ideología que ha mudado de la socialdemocracia al liberalismo y una conexión con las capas más jóvenes de la sociedad en asuntos como el aborto, la eutanasia o las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y ahora ha sido Vox, una formación que ya tiene años pero que ha entrado con fuerza en el escenario electoral a partir del desafío catalán y de la imposición de la ideología de género por parte de la izquierda. Lo que hay que preguntarse tras la hecatombe que para el PP ha supuesto el resultado del 28-A es si nos encontramos ante un desastre coyuntural, que por tanto puede ser resuelto en próximas convocatorias electorales, o por el contrario asistimos a un fallo estructural que no tiene arreglo y que en todo caso va a ir a más. O planteado de otro modo: ¿hay espacio en España para tres partidos en el espectro del centro-derecha? No lo parece. Admitiendo que Vox ha llegado para quedarse, aunque sus cifras de apoyo seguramente van a ir a la baja en futuras citas con las urnas, y atribuyéndole el papel de la derecha radical y populista, entre el PP y Ciudadanos tendrían que repartirse el ámbito que va desde los conservadores no extremistas hasta la socialdemocracia que puede oscilar entre respaldar al PSOE o hacerlo por otra opción que le garantice estabilidad, creación de riqueza y reparto equilibrado con las capas menos favorecidas de la sociedad. Como decimos, la legislación electoral no favorece la dispersión del voto entre tres fuerzas, como se puede comprobar con los resultados del pasado domingo. Lo más probable por tanto es que a la vuelta de unos pocos años entre el PP y Ciudadanos sólo quede uno de los dos, que de alguna forma se tendrán que batir en un duelo electoral del que sólo uno saldrá vivo. No hay más que ver el diagnóstico de Faes para entenderlo: la fragmentación del centro-derecha es la receta del fracaso.