Por España, por Cataluña, por imperativo legal, por mandato del 1-O o por Júpiter, el caso es que ayer nos entretuvimos mucho con cada fórmula elegida por los diputados para jurar o prometer la Constitución en la primera sesión de la legislatura. Los de Vox pateaban el suelo cuando juraban los independentistas y estos se hacían fotos para llenar Instagram de la imagen que simbolizaba su corte de mangas al Estado. Tanto que no se les escuchó en absoluto, pero andaban muy pagados de sí mismos a tenor del aplauso que dieron a la nueva presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, cuando rechazó las quejas de Albert Rivera por la fórmula de lazo amarillo. Se justificó Batet ante un enfurruñado presidente de Ciudadanos alegando que hay jurisprudencia para aceptar otras fórmulas distintas a la habitual y concluyó afirmando que «no se ha mermado la esencia del acatamiento constitucional». Y ahí es donde me quedé loca. Lo admito. Pero loca, loca.

Nos fijamos tanto en la coletilla del porqué que se nos olvidó pensar en el qué, que es, en definitiva, la clave: «guardar y hacer guardar la Constitución». No se refiere a un mero cumplimiento de la Carta Magna, como se nos exige a todos los ciudadanos, sino a algo más. En eso nos diferenciamos el común de las gentes de la 'casta' representante: ellos tienen que hacer algo más que acatar; deben procurar que los demás también la acatemos. Es decir, se comparta o no, cuando uno promete la Constitución, aunque se sienta obligado, se compromete a cumplir lo que dice y a hacerlo cumplir. Da igual si es por el planeta entero o por los cuatro metros cuadrados de su habitación. «La esencia» de la que hablaba Batet es el compromiso de hacer que la Constitución sea respetada y cumplida. Formalmente podrá decirse que se está cumpliendo con la letra de la ley pero queda muy lejos que se respete su espíritu. Que un político encarcelado por vulnerar la Constitución y permitir que otros la vulneren prometa cumplirla apelando a que lo hace por el mandato de otros para incumplirla es cuanto menos un galimatías hipócrita. La «esencia» era lo que faltaba ayer en la sesión del Congreso y la batalla de fórmulas evidenciaba que lo menos respetado allí era la Constitución. Lo malo fue que Batet se retrató con su alegato del respeto a la diferencia. El juramento es un mínimo, no un máximo. Lo único que tienen que tener en común sus señorías su compromiso para cumplir y hacer cumplir la Constitución. En todo lo demás, la discrepancia es necesaria, natural y enriquecedora, salvo que se trate de las Cortes franquistas. Tampoco los independentistas han demostrado respetar esa diferencia en su casa y se comprende el malestar de Vox, pero no su show electoral. Su escandalera cuando intervenían los independentistas es inaceptable pero también lo es la burla continuada a la Constitución que terminó siendo un juramento con los dedos cruzados a la espalda.