ESCUELAS DE VERANO, DE TODO MENOS ESCUELA

La nueva Junta de Andalucía propuso unas clases de refuerzo para evitar el fracaso escolar en Primaria con las que preveían alcanzar 100.000 escolares y al final se han presentado más docentes voluntarios que alumnos. Apenas mil son los niños apuntados para unos talleres durante la primera quincena de julio, lo que ha causado desazón a la Consejería, que su primera propuesta estrella se haya estrellado. Sí, 1.700 profesores se han presentado voluntarios, pero la comunidad educativa organizada, es decir, federaciones de padres y sindicatos de profesores, llevan echando pestes del asunto desde el mismo momento en que se puso sobre la mesa.

Algo parecido, en la ESO, puso en marcha la Conselleria valenciana el curso pasado, dentro de la convocatoria Proeducar de cooperación territorial del Ministerio. Eran también unos talleres de refuerzo para la segunda quincena de junio para ayudar a la recuperación de las asignaturas ahora que estas recuperaciones se han adelantado a este mes. Los exámenes extraordinarios en junio siguen creando polémica porque llegan apenas una semana después de los ordinarios, por lo que se pretende que en unos días el alumno remonte todo un curso.

No, que no, el sistema educativo siempre encuentra los argumentos para justificar el parón académico de verano, el bajar la persiana tal y como acaba el curso y vuelva usted en septiembre. Sin embargo, sigue habiendo deberes estivales -de hecho es la misma escuela la que los demanda-, incluso se mantienen las clases particulares de repaso en aquellas autonomías que tienen las recuperaciones en septiembre. Es decir, los niños, al menos algunos niños y adolescentes, sí continúan con su actividad académica, por supuesto reducida, en los meses de verano, pero de forma privada.

El sistema educativo no quiere oír hablar de abrir sus puertas en los meses de verano. Para ser más exactos, no quiere oír hablar de nada relacionado con lo académico, porque la tendencia real es que cada vez hay más escuelas de verano, incluso, en instalaciones escolares. Colegios privados, concertados o no, asociaciones de padres de la escuela pública, empresas que los organizan y, más y más habitual, ayuntamientos que las ponen en marcha. En julio, por cuestiones de la conciliación, toda actividad es posible en la escuela menos lo propio de la escuela. Más ahora que el habitual campamento o escuela de verano se ha tematizado, y uno ya encuentra de música, de cocina, de fútbol, de idiomas, de cine... de todo.

Quien sigue esta tribuna verá que una idea defendida de costumbre es la ampliación del concepto del derecho a la Educación más allá de lo lectivo, en cuanto que los aprendizajes no formales cobran protagonismo en las competencias que empresas y sociedad ya demandan. Frente a una Educación reducida a un currículo, se extiende un punto de vista holístico que alcanzan otros espacios. Si estos, además, son escolares, se les puede dar un sentido público (entendiéndolo como de lo común, no referido a la titularidad) y, por tanto, también favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades. La igualdad, por resumir, no sólo debe quedarse en la beca de comedor, sino también en la ayuda para hacer los deberes.

En este sentido, repensar julio es hablar de algo más que de conciliación familiar, pero el debate está secuestrado mientras que hablar de julio sólo se interprete como hacer trabajar más a los profesores. La prevención laboral no sólo dificulta cualquier iniciativa que pueda involucrar al profesorado, sino que impide el contar con otro profesorado. Es un tabú y como tal, ni se toca, ni se cuestiona y el resto del mundo se acopla. No hay ejemplo más claro que las recuperaciones precipitadas de junio.

Los cambios sociales, es decir, la incorporación laboral de los dos cónyuges y que las vacaciones ya no se concentran en agosto en la misma intensidad, han provocado que muchos niños en julio sigan escolarizados. Y ni que decir tiene que los suspensos siguen siendo habituales en la adolescencia. Pero la escuela sigue inmutable aunque la sociedad cambie, así que apenas permite que se cuelen actividades en sus instalaciones en julio. Acaso alguna, mientras no sea nada propia de la escuela.

Cuanto antes desliguemos tiempos escolares del tema laboral, o añadamos perfiles profesionales a los centros, antes llegará el cambio escolar que se vaticina. Mientras, en julio uno se escolariza fuera de su escuela.