Todos los días, cuando voy a trabajar circulo por un paso de peatones en la avenida Tres Forques que siempre llama mi atención. En el poste de un semáforo siempre hay un homenaje de flores frescas. Alguna vez he sentido la curiosidad de acercarme a la hemeroteca para conocer el nombre de tanto amor y dolor a la vez. Imagino a esa madre o padre atando un ramo donde cayó el hijo o la hija. O a una esposa honrando la memoria de su marido o viceversa. Quizá son el grupo de amigos el que mantiene eterno el recuerdo de ese o esa colega.

El otro día un detalle me llamó la atención en ese lugar de culto y oración improvisado. Un escudo del Valencia CF hecho con flores frescas apareció sin anunciarse, atado al poste de ese semáforo que supongo maldito y honrando la militancia de la persona caída, de la que al menos ya conozco una pista más, que era valencianista convencida. Un escudo de flores con motivo del centenario del club, que mantiene viva la memoria de la persona que ya no está y que nadie olvida.

Cada vez que paso, miro de reojo el escudo de flores, que en unos días quedará marchito, perderá el color y en un tiempo será sustituido por otro motivo relacionado con ese alguien que ya no está. El escudo es el corazón de una pasión, algo que va más allá de la muerte. El Valencia es un motivo para el recuerdo. Me sirve para sentir cerca a los que no están. A mi abuelo, que venía una y mil veces a cerciorarse de si era verdad el gol que había cantado la radio. A mi padre, que me abrió las puertas de Mestalla y me consiguió, entre otras muchas cosas, aquel balón firmado de Rank Xerox que nunca pateé porque me parecía un sacrilegio. A mi tío Luis, que no dejó aquel día el estadio hasta que el árbitro pitó el final del partido a pesar de que estaba sufriendo un infarto. Los que no están resucitan cada día en cada detalle. Y el Valencia forma parte fundamental de esa memoria.

Hoy es el partido de las leyendas del club para celebrar el centenario. En la imagen de muchos de los jugadores que saltarán al campo está reflejado un tiempo pasado, de ausencias, felicidad y recuerdos. Muchos trasladarán a sus hijos aquello que les inoculó el padre o el abuelo. Será un momento para relatar otras épocas, para mostrar aquel otro Valencia pero será también un encuentro para que el pasado se haga presente aunque sólo sea por un instante. Temporada tras temporada, cada alineación sirve también para el relato de una vida. En un futuro muy lejano a mí también me gustaría que el Valencia fuera un motivo para que mis hijos recordaran a su padre, la primera vez que pisaron Mestalla, el desplazamiento a Getafe, la pasión por Zaza.... ¡Amunt Valencia!