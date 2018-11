Sin escrúpulos Al único personaje conocido que puede recordar Sánchez es a Groucho Marx: «si no te gustan mis principios... tengo otros» CURRI VALENZUELA Martes, 6 noviembre 2018, 09:02

De cada uno de los seis primeros presidentes de Gobierno de la democracia española se puede decir que lograron durante sus mandatos los objetivos que se habían propuesto: Suárez y Calvo Sotelo consolidaron el Estado de las libertades; Gonzalez hizo de este país una potencia europea; Aznar y Rajoy revirtieron las crisis económicas que habían heredado; Zapatero impulsó los derechos de las minorías. Del actual, Pedro Sánchez, nada va a quedar para el recuerdo. No tiene nada por lo que pasar a la Historia porque ni siquiera se ha planteado objetivo alguno. Solo quiere despertar cada mañana en su dormitorio de la Moncloa como inquilino de pleno derecho. Por no tener, no tiene ni siquiera escrúpulos.

Al único personaje conocido que puede recordar es a aquel Groucho Marx que dijo eso de «si no te gustan mis principios... tengo otros». Además, con desparpajo. La explicación ofrecida por su vicepresidenta, Carmen Calvo, al hecho incuestionable de que hace sólo un año calificaba de rebelión la conducta de los golpistas independentistas catalanes el I-O lo ilustra perfectamente. Cuando lo dijo no era aún presidente del Gobierno. O sea, fue prometer el cargo y renegar de considerar rebeldes a los secesionistas, olvidarse de que había apoyado a Rajoy a la hora de aplicar el 155, borrar de su mente, aunque no se puedan borrar de las hemerotecas, sus declaraciones ante las cámaras expresando frases que ya no le conviene recordar.

Aquel Sánchez que salía en TVE con un lacito en la solapa para denunciar la manipulación ha instaurado un sistema de manipulación que bate todos los récords de las TV públicas; el que criticaba a Rajoy por sus apariciones públicas a través del plasma se ha convertido en el presidente de Gobierno más inasequible a los medios de comunicación. Las hemerotecas no le perdonarán. «Con Podemos, ni ahora ni nunca», afirmó hace dos años. Y hace solo dos semanas proclamó que rompía relaciones indefinidamente con Pablo Casado, lo que no le impidió proponerle que el PP apoye sus Presupuestos unos pocos días después. Aunque el anuncio más difícil de olvidar es el que pronunció en la moción de censura, la de que convocaría elecciones generales «lo antes posible».

Algunas de sus muchas contradicciones desde que es Presidente se deben a los compromisos públicos o secretos que adquirió con los nacionalistas, de ahí que ahora ya no vea el delito de rebelión o que critique a los partidos que apoyan a la Guardia Civil en Alsasua. Otras muchas, sin embargo, se deben a la incompetencia con la que transcurre su gestión: el mismo que se jactó de traer al 'Aquarius' es el que ahora devuelve a los inmigrantes en caliente. La variedad de 'soluciones impositivas' a las que ha recurrido para luego echarse atrás no pueden contarse con los dedos de las manos. El único lema aplicable a su gestión es el del refrán, «donde dijo digo...».