Para ser escritor hay que ser maleducado Si quiero terminar mi obra cumbre debería apagar el móvil, dejar de asistir a cenitas de calvos casados, pasar del tardeo ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 3 septiembre 2018, 08:34

Como ustedes saben y si no lo saben yo se lo digo, estoy procurando acabar una novela romántica. Un relato emocionante y a veces cómico, lleno de situaciones inesperadas. Intento que retrate con fidelidad y ternura la mentecatez que desprende esta generación de mayorzotes perplejos, la mía. Una generación puente y nunca mejor dicho, dado que nuestros hijos nos pasan por encima para sustituir directamente a nuestros padres en todo. La novela me lleva de cabeza desde hace casi tres años. Sin embargo, escribir es una tarea heroica para mí, teniendo en cuenta mi tipo de trabajo y el compromiso que tengo de publicar esta columna cada semana, al que no he faltado en cinco temporadas. Escribo en aviones, trenes, cuartos de baño, reuniones inútiles, noches de insomnio y en vez del cigarrito de después. Por tanto, escribo muy despacio, arrancando minutos de concentración al vicio de las redes sociales.

Así visto se comprenderá fácil que, en cuanto llegan las vacaciones y tengo unos días libres por delante, me ilusione y haga cálculos de cuántos capítulos podría liquidar en tres semanas. Luego, como dice mi tío Gonzalo Pons, es cierto que las vacaciones están sobrevaloradas y al final ni dan para leer tantos libros ni para salir tantas noches. También sucede que la familia entiende mal eso de que, después de no verte el pelo durante once meses, quieras encerrarte en la buhardilla porque te has hecho novelista. Cuando hay tantos recados que hacer, ¿verdad? Pero lo más irritante son los compañeros de oficina a los que no les entra que 'vacaciones' y 'dejadme en paz' son conceptos equivalentes. Cada verano en Jávea, Marbella o Palma infinitas almas torturadas consideran descanso, ¡descanso!, coincidir con los mismos, ¡exactamente los mismos!, con los que ya compadrean a diario en Madrid o en Valencia. Señor, ten piedad.

El caso es que siempre concluyo el estiaje de idéntica mala leche porque entre unas cosas y otras nunca escribo ni una línea de mi novela. Mi hijo, el poeta bueno, me ha dicho: «Padre, Stephen King sostiene que para ser escritor antes hay que ser un maleducado». Pues tiene razón, joder. Si quiero terminar mi obra cumbre debería apagar el móvil, dejar de asistir a cenitas de calvos casados, no responder al correo electrónico, dar de baja el guasap, pasar del tardeo, olvidarme de dar 'like' a nadie en Instagram y evitar las innumerables conversaciones redundantes de estos días que arrancan con un inquietante: «¿Qué tal tus vacaciones?» Sí, debería reservar mi tiempo para mí y convertirme en un maleducado feliz.

¿Quieren que entregue la novelita de una vez? Pues cuando escribo no llamen si no es urgente, por favor. Como político soy un pedazo de pan, pero como escritor me vuelvo un perro, en todos los sentidos de la palabra 'perro', como ustedes saben y si no lo saben yo se lo digo.