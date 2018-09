Escribir en los tiempos de Sánchez La próxima vez que le oigan anunciar una medida de calado, échense una siesta: al despertar, el peligro habrá desaparecido CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:47

Decía David Gistau hace unas semanas que la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa había convertido su trabajo como columnista en un auténtico sinvivir. Dedicado a observar y analizar la actualidad política diaria, los continuos cambios de opinión del presidente y su Gobierno le obligaban a rehacer sus artículos una y otra vez, so pena de verlos aparecer ya obsoletos después de la última pirueta ideológica del Presidente. Aunque más crudo lo tenían -reconocía- «los periodistas orgánicos, conversos algunos de ellos», a los que la volubilidad de Sánchez obligaba a defender un día una cosa, y al día siguiente la contraria.

A mí, en cambio, la insoportable levedad intelectual de Sánchez no ha hecho más que facilitarme la existencia. Dado que mis columnas no son diarias, sino semanales, los continuos vaivenes en la opinión y la estrategia del nueve veces Presidente del Gobierno -lo digo por las ocasiones en que repitió el dato en su reciente entrevista con Ana Pastor- me han ahorrado una inimaginable cantidad de trabajo, hasta el extremo que se cuentan ya por docenas las columnas que me he evitado tener que escribir por lo que los juristas llamamos «pérdida sobrevenida de objeto».

Les pondré un ejemplo. El lunes de la pasada semana, minutos después de enviar al diario mi columna del miércoles, saltó la noticia de que Sánchez iba a promover una reforma exprés de la Constitución para terminar con los aforamientos. Una noticia histórica en un país donde tales reformas solo se producen una vez cada veinte años; y una que alguien que ejerce como columnista a tiempo parcial, pero como constitucionalista a tiempo completo, bajo ningún concepto podía dejar de valorar de forma inmediata. Mi primera reacción fue, pues, la de llamar a redacción para pedirles que descartaran la columna que les acababa de remitir, con el compromiso de que en pocas horas les enviaría otra sobre este tema. Pero no sé si me pudo la pereza, me abandonó la inspiración, o me fui a tomar un helado con mi hijo: el caso es que esa nueva columna nunca llegó a ser escrita...

...Y aquí me tienen, una semana más tarde, más feliz que una perdiz, sabedor de que ya nunca tendré que hacerlo. Porque entre columna y columna, el PP ya ha dicho que no cuenten con ellos para este tipo de ocurrencias, Podemos ha hecho depender su apoyo de concesiones inasumibles, los nacionalistas catalanes han dicho que qué hay de lo suyo, y el Gobierno ha acabado reculando como de costumbre, remitiendo al Consejo de Estado el estudio de la cuestión. Que es la manera de decir difiriendo la cosa 'ad calendas graecas'.

¿Moraleja? Está claro. La próxima vez que oigan a Sánchez anunciar una medida política de calado, échense una siesta, agarren una buena novela o váyanse a tomar un helado. Cuando abran de nuevo el periódico estarán mucho más relajados y, además, el peligro habrá desaparecido.