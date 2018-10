La escoba del rey El error es considerar que solo el comportamiento que desea una mayoría con protagonismo excluyente en la opinión pública es correcto MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 17 octubre 2018, 10:08

El chico dice que no intentaba vacilar al rey, pero cuando Felipe VI se acercó a saludar a los voluntarios de Sant Llorenç, le dio una escoba para que él también quitara barro de las calles. El rey le explicó que en ese momento no podía y el chaval se molestó alegando que «con un apretón de manos no me ayuda». El gesto, diga lo que diga, fue una provocación que, por otra parte, se explica en quien ve a un líder asomarse por la zona de la catástrofe a saludar mientras él calza mono y botas de agua y va de barro hasta las pestañas. Sin embargo, las cosas no son siempre tan simples ni tan evidentes.

¿El rey podía haberse quitado la americana, haber cogido la escoba y haberse tirado tres horas quitando barro? Sin duda. Pero no habría cambiado la perspectiva y probablemente tampoco la opinión que el chaval tiene de él. No hay más que recordar cómo fue cuestionado Rafa Nadal por hacer justo lo que este chico esperaba del monarca. Si haces, porque haces y si no, porque no haces. La sentencia está ya dictada antes de que el personaje popular actúe en un sentido o en otro. En el caso del rey Felipe funciona el mismo mecanismo que algunos aplican a otras instituciones, malas por definición, y cuyos representantes actuales cargan con las culpas de los ancestros desde la última glaciación. Así, a Felipe VI se le recuerda Arabia Saudí como a la Iglesia, Galileo o al Ejército, las levas forzadas o la mili obligatoria. Se trata de sacar a pasear los eslóganes que sintetizan cada estereotipo y colgarle la etiqueta que ya desacredita todo lo que pueda venir de ella, sea lo que sea.

Pero en el gesto de la escoba, hay otro elemento preocupante y no porque vaya contra el rey sino porque reduce la convivencia a una escenificación políticamente correcta. El error está en considerar que solo el comportamiento que desea una mayoría con protagonismo excluyente en la opinión pública es correcto. Así, parafraseando a Noëlle-Neumann y su 'espiral del silencio' que hace callar a quien discrepa, se produce aquí una espiral de mimetismo que obliga a actuar de forma que se asegure el aplauso. El riesgo está en dejar la vida al raso eliminando matices, capacidades y potencialidades que no se ven a simple vista. Quitar barro ayuda. Es evidente. Pero hay otras actuaciones que también lo hacen y no se ven, no se conocen ni son fácilmente cuantificables. Dice el chaval que el apretón de manos no sirve. No está claro. Que se lo digan a quienes han sufrido un desastre, un incendio, una enfermedad rara o un accidente terrible y no ha ido nadie a «arrastrar» a las cámaras y fotógrafos con él. Poner el foco sobre una realidad es hacer algo. A veces, muchísimo. Incluso puede resultar más efectivo a largo plazo que quitar el barro. No es menos importante. Son tareas distintas. Ambas necesarias y ambas loables. Que un apretón de manos ayude es algo que solo un personaje como el rey puede lograr.