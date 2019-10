El escenario de Puig

Tan importante es el papel que quieres representar como el escenario en el que lo hagas. La convocatoria electoral definitivamente no llega en buen momento para el PSPV. Los comicios se presentan en un ambiente radicalmente distinto a aquella elecciones autonómicas que exitosamente Ximo Puig decidió adelantar un mes pese a la oposición de Compromís. Aquella jugada le salió a la perfección para ampliar distancia con la coalición nacionalista. Todavía no se ha cerrado la herida en su principal socio de Gobierno. Pero ahora, las nuevas elecciones dejan a Puig y a su PSPV en terreno resbaladizo. Se pudo comprobar el otro día con la visita de Pedro Sánchez a Valencia con su anuncio de que la reforma del sistema de financiación estará en los próximos cuatro años. Genial. Se hizo pequeño pequeño el presidente en ese salón de la Petxina tras esas palabras. Al día siguiente, eso sí, saltó vigoroso el jefe del Consell para recordar que se trata de algo inaplazable. La visita de Sánchez, en resumen, más que una ayuda fue un castigo. Y no sólo está ese asunto. Puig y Compromís tienen muy reciente ese descomunal aumento de altos cargos para llenar la expansión de la Administración. Y eso sienta mal. Pero incluso con una recesión a la vuelta de la esquina. El presidente también anda preocupado con ese entramado de empresas vinculado a su hermano que ha pactado precios en concursos públicos, que destaca por todo menos por su transparencia y que ya se investiga en Fiscalía. Y luego, antes que la Navidad, han llegado los recortes. No los quería el PSPV y se negaba Compromís, mientras Podemos se enteró del final de la película sin haber visto el principio. Ya, ya, se vota en clave nacional. Perfecto. Pero con todo esto, seguro que alguno acude a votar con un buen cabreo.