ESCASSEA DE MORERES I DE FIGUERES

La veritat és que, ara, quan ixes al camp només que veus taronjars -més o manco assedegats per la moda del goteig- i unes poquetes hortes a on encara solen plantar, per costum, tomates i cebes, cols, bledes o carchofes, arriscant-se a no poder vendre-les i, de conseguir-ho, desijar aplegar a cobrar-les.

Ahir, en l'horta se plantava de tot, per lo que en aquélla reblia el color, com en la paleta d'un pintor. Veïes el vert clar de les lletugues, i el més obscur dels espinacs, el morat de les safanòries, el roig dels pimentons, tomates i pebres, el blanc de les cebes, secant-se al sol, l'ocre de les creïlles, el marró del boniatos, quan el llaurador els traïa de baix terra com si fora un tesor, i, clar que aixina ho era en temps de guerra i postguerra. Casi tots aquells trocets de terra, -mimats pels nostres yayos-, també tenien uns pams de terra sense plantar a on hi havia un chop, una figuera, una morera o un albercoquer. A la seua ombra, el llaurador -ya cansat- se sentava uns minuts i rollava cigarret, tenint allí propet d'ell al carro i al gos. Aixina que donava lo mateix que prengueres camí de dreta que d'esquerra, arbres fruitiers ne veyes, ací i allà, i, al seu voltant, el llaurador -aponat en terra- empinant-se bota o botija en la que remullava el seu gargamell. També podies vore ad algún que atre chiquet -fill o net- de qui cavava. Menut que, perque no volia estar tancat en l'escola, el feyen anar a l'horta per a que sabera lo que costava conrear tot lo que se collia. Puix, aquells pares només volien que els seus fills s'enteraren de lo que costava guanyar-se el pa. I si no volien estudiar, lo mateix els hi endonava que anaren a treballar al camp que al taller, que a pastar grava com un manobrer. Tot manco estar ociós tot el temps.

Aquell redolí d'ombra arbòria era remels de pau i de frescor que l'agricultor delectava. Lloc que també el fruïen els chiquets que, acabada l'escola, carregats, en el seu sac, eixien a fer brossa. Se rien botant séquies, escarotant granotes, collint, ara, llicsons, després, correjoles o camarroges. Pero quan veyen alguna figuera, guipaven si per allí rondava el guarda i, en cas de que no, provaven les figues ans que els pardalets picant-les feren saber que ya estaven bones.