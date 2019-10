ESCAPADAS DOMINICALES

Atravesamos por casualidad un pequeño pueblo durante el último verano y aparcamos cerca de la plaza buscando una terraza con cerveza fresca y aceitunas de esas que ahora sufrirán aranceles trumpianos. El camarero que nos atendió estaba al borde de la jubilación o era un jubilata todavía brioso que se sacaba unos cuartos extra. La paz que presidía aquella plaza, para unos urbanitas acostumbrados al bullicio, resultó al principio preciosa, pero diez segundos después se nos antojó aterradora. «Qué triste está esto...», comentó uno de los amigos. El camarero lo escuchó y apuntó: «¿Triste? Pues deberían venir ustedes en invierno... Eso sí, no busquen el bar porque en invierno cerramos, ahora hay cierta animación con algunos veraneantes». La España vacía, o vaciada, o hueca, en efecto se apaga y sospecho que hemos alcanzado el punto de no retorno ya que, además, el movimiento hacia las grandes urbes es mundial, imparable. ¿Y por qué desearíamos vivir en pequeños pueblos moribundos que nada ofrecen más allá del riachuelo, los verdes pastos y los frondosos bosques? Por mucho que nos vendan esas bonanzas, sin duda harto interesantes, al final esa tranquilidad nos amuerma e incluso achica el cerebro. Si todos los que tantas lágrimas derraman respecto a la España despoblada se largasen a vivir a esos lindos pueblecitos acabaríamos con la sequía humana. Se lamentan mucho, los amantes de estos escenarios, pero no observa uno que se trasladen desde sus asfaltos implacables hacia las breves villas tan de cuento infantil. Se quejan, lloriquean ante esta lenta extinción rural, pero ni huyen de las luces de la ciudad, ni de sus cines, ni de sus restaurantes, ni del perpetuo ulular de las sirenas de bomberos, policías y ambulancias. Como mucho practican delicadas escapaditas dominicales para aliviar su estrés.