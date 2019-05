Según los estudiosos, tanto Dalí como Pla, partiendo desde lo local alcanzaron lo universal. Por cierto que Pla, de vez en cuando, se largaba caminando para visitar al Salvador recién aterrizado de Nueva York y, cuando los periodistas le preguntaban acerca de esos encuentros, solía contar que, el divino pintor, en la intimidad, sin una cámara registrando sus evoluciones, era un tipo que abandonaba la gestualidad disparatada y el verbo alambicado. Los impuestos son la guillotina universal que afecta nuestro bolsillo local. El PSOE ya lo había advertido: subirían los impuestos porque sin la escalada el sistema de bienestar podría desplomarse, lo cual es discutible pues, a lo mejor, convendría optimizar la gestión en vez de atormentar nuestros ahorros. Lo que me asombra es la cantidad de amigos y conocidos que apoyaban el aumento impositivo. Esto de ofrecer gentilmente la cabeza frente a la boca del lobo con tanta mansedumbre me chocaba. La espléndida habilidad propagandística de la izquierda ha funcionado incluso para que millones de personas traguen con lo de asumir superiores dentelladas por parte del fisco, concluí al principio. Sin embargo, decidí aplicar unas gotas de observación (de nuevo, de lo local hacia lo universal) por aquello de descubrir qué se ocultaba tras semejante bondad. Así, gracias a esta investigación doméstica que afecta mi variopinto entorno he averiguado lo siguiente: Todos los que aprueban el recio subidón no pagan impuestos porque los escaquean mediante tretas justificadas por lamentos tipo «si pagase lo que me toca tendría que cerrar»; todos los que se quejan ante la que se avecina pagan sus impuestos de principio a fin, aunque no tanto por responsabilidad sino porque están pillados por el vigilante sistema. Las dos Españas, o sea la paganini y la escamoteadora.