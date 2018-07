Más allá de lo que costó el viaje y la movilización de toda la parafernalia necesaria, el error de Pedro Sánchez fue utilizar el avión oficial para ir a Castellón. No caer en la cuenta de que a la gente le incomodan estos gestos ya es en sí mismo un error. O sea, que importan más los fueros que los huevos, como dice el refrán. Hemos escuchado estos días a muchas personas expresarse de modo bastante similar. Les parece un exceso lo del avión. Un gesto excesivo. Un señor al que nunca vimos definirse tan claramente soltó: «Yo soy de izquierdas, estoy contento de que el PSOE haya llegado al Gobierno contra pronóstico, me gusta Sánchez, pero me ha cabreado lo del avión; el avión del presidente del Gobierno tendría que salir para otras cosas más importantes, no para ir a un festival de música». Y encima pasando por el aeropuerto del 'abuelito', tan demonizado antaño. Alguno se habrá regodeado de lo lindo, visto lo visto, oído también lo que viene diciéndose desde otras instancias oficiales, pugnando por convertirlo en plataforma turística. A ver si es que a la larga no sería tan grave error construirlo. El señor de izquierdas estaba 'quemado', tenía ganas de soltar lastre de penas, y arremetió contra otro caso erróneo reciente, el del chaletazo de Iglesias y Montero. ¿Es que no pueden comprarse una casa y pagarla de su dinero? «Sí, claro -dijo el hombre- pero si vas predicando contra los abusos, contra los poderosos, contra las castas, no puedes hacer lo que los de abajo identificamos como propias de los poderosos; la mayoría de la gente no tiene un chalet, mucho menos ese chalet, si predicas contra las castas y cobras por predicarnos, no puedes gastártelo de forma contraria a lo que predicas, por principios». Se irán olvidando, lo uno y lo otro, pero son errores de partida que pesan.