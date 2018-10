El error de PP y Cs

Hablemos de patriotismo. Y de la realidad. De dos partidos que compiten por ser los más patriotas, el PP y Ciudadanos, y que están favoreciendo, con su radicalismo creciente, no solo a que se anime el cotarro de la extrema derecha de VOX, lo que no deja de ser curioso, sino a que el PSOE de Pedro Sánchez, el hombre sin límites ni medidas, negocie los presupuestos con un preso preventivo acusado de gravísimos delitos. De los que, con toda probabilidad, va a salir condenado. Él y sus compañeros. Presos que están muy bien en prisión, vista la fuga de varios de sus compinches.

Pablo Casado está actuando con mucha determinación y ganas. Pero cuanto más se expone, más votos pierde. Es lo que las encuestas empiezan a sugerir. Casado es muy ambicioso y optimista, pero la impresión general es que las urnas serán con él más decepcionantes que lo fueron con el último Rajoy, el que tuvo que abandonar la Moncloa por una razón, diríamos, histórica, de gran peso: la inacción no sabemos si cínica, si deliberada o si irresponsable, ante los casos de corrupción. Algo que se pudo atajar, sin duda, con medidas severas, con expulsiones, con ceses de los responsables de aquellos inmorales desaguisados. Pero que no quiso hacer el señor Rajoy, que siempre ha sido un registrador de la propiedad muy pagado de sí mismo, y tal vez convencido de que quienes no forman parte del alto funcionariado del Estado son gentes de menor valía. O algo así. Me refiero a la valía profesional y política, no a otras, obviamente.

El estridente PP de Casado no marcha bien. Ni Ciudadanos, que da la impresión de que quiere adelantar a los populares por la derecha. Dos partidos que olvidan que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones. Que va a resistir al precio que sea, y será tremendo, hasta el 2020. Así las cosas, sería razonable por el bien de la nación negociar con el PSOE una abstención e incluso un préstamo de algunos votos parlamentarios, para evitar un escándalo descomunal: que la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa se deba al apoyo de un movimiento de antidemocráticas metas, chavista, populista y anticonstitucional. Un movimiento regido por un demagogo que se acaba de comprar una mansión en la provincia de Madrid y que ha hecho a su mujer número 2 del partido, al estilo de aquel Perón de Argentina. Apoyo al que se une el de los presuntos delincuentes que quisieron destruir el estado con un golpe parlamentario de muy oprobioso y criminal origen.

Hace años, en Francia, la izquierda apoyó en bloque al derechista demócrata Chirac en unas elecciones a la presidencia de la república para evitar la victoria del racista Le Pen. Ahora la derecha española debería apoyar a la socialdemocracia para evitar los precios atroces que tendrá que pagar Pedro Sánchez a los antisistema y a los supremacistas catalanes. Precios que pagará sin duda. Los que sean.