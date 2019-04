FE DE ERRATAS POLÍTICAS Lunes, 22 abril 2019, 08:40

Hay días que estás sembrado. Un servidor tuvo uno de esos, y no será el único, seguro, un 20 de diciembre de 2015, cuando, a la vista de los resultados de las urnas de las elecciones nacionales se animó a escribir lo siguiente sobre el PSPV: «El problema para los socialistas valencianos es que si buscan regenerarse tendrán que buscar lejos de sus propias esferas de poder, copadas por lermistas e hijos de lermistas. Su problema es que sus líderes locales tocan pelo en el Consell, y eso engancha a las butacas cosa fina. Los responsables en el PSPV del destarifo electoral de estos últimos 20 años son los mismos que presumen de su gestión, hoy, en la Generalitat y ayuntamientos. Y hasta se van al Senado, ufanos. La excepción está en la Diputación de Valencia, donde manda un tipo de 36 años, Jorge Rodríguez, que arrasa en Ontinyent y que los socialistas tienen escondido. Ya se sabrá por qué». Toma ya.

No contento con esto, también escribí lo siguiente: «Se puede decir que a los populares no les queda más infiernos hacia los que descender. Tocan suelo. Sin embargo, el PSPV ha descubierto una trampilla y apunta una vocación del orden Soricomorpha, o sea, de la familia de los mamíferos placentarios conocidos vulgarmente como topos y musarañas, que transitan por mundos subterráneos». Menos mal que se me hace poco caso en materia de augurios políticos. Ya entonces, en 2015, me resistía a hacer vaticinios entre las amistades que, entonces y ahora, preguntan de manera recurrente cómo van a resolverse las elecciones.

A tenor de las encuestas, al PSPV no le ha hecho ninguna falta regenerarse. Lograrán unos buenos resultados. Aún habrá que ver si suficientes para continuar en el Consell, aunque es probable. Lo que está claro es que si tenían escondido a Rodríguez era por algo, y cierto es que ellos sabían por qué. Y si no lo sabían, la jugada les salió bien. También es verdad que la renovación de caritas y liderazgos entre los socialistas valencianos queda todavía pendiente. Ni siquiera está claro que el conseller Soler, a sus 69 años, se quiera retirar de la primera fila. El titular de Hacienda pensará que si Joan Ribó, con 71, puede seguir de alcalde de Valencia, él no tiene problema en continuar ejerciendo de conseller. Al fin y al cabo, la baza electoral más refrescante del PSPV está siendo Manolo Mata. Nacido el 16 de noviembre de 1959, es el cabeza de cartel a Les Corts por Valencia y también encabeza el ránking de vídeos políticos más celebrados entre los de su raza.

Mata se ha convertido en el youtuber socialista más jaleado por su guasa, un olfato político muy desarrollado y porque habla claro. Guasa tiene, también, que este caballero de 59 años sea el que maneje el discurso más joven del partido, pero me abstengo de analizar eso, que el 20 de diciembre de 2015 ya metí bastante la patita.