A pocos metros del Molino Royo, en Morella, se alza la pequeña ermita de Santo Tomás. Es un lugar muy grato, junto al río Bergantes, con frondosidad de higueras y jazmineros silvestres, olmos y matas de hierbabuena. Pura Peñarroya, la masovera, era baja, simpática, comunicativa con quien se acercaba allí.

Reía sujetándose el pañuelo que cubría su frente. «¿Pero que les pasa a ustedes, los turistas, que se pierden por aquí y quieren ver mi ermita? La tengo abandonadica ahora, con la entrada llena de 'pésols', que son para los animales. Vino la escarcha y luego el sol; por eso se nos quemó la cosecha».

Pura separó los guisantes con el pie, formando una sendita hasta la puerta de la reducida iglesia. La terraza tenía una gracia especial, con un banco de piedra rodeándola y un emparrado como dosel. Gimieron los goznes y la ermita nos ofreció su desnuda humildad. La masovera hizo entonces una genuflexión, santiguándose a la vez.

La imagen era vulgar, pintada y repintada. Santo Tomás ocupaba el centro del altar, entre dos grandes búcaros con ramas y flores confeccionadas con pechinitas y caracolas.

La masovera nos contó que la antigua romería, que ya no se celebraba, empezó una vez que no llovía y el trigo y el centeno estaban a punto de aborrajarse. Fueron dos hombres «que vinieron hasta aquí y con mucha fe dijeron a Tomás: 'Iremos caminando hasta que llueva y allí donde nos pille levantaremos una capilla'. Anda que andarás, pasaron Forcall y, al llegar a Bordón, vino una tormenta, una lluvia grande. Por eso, desde entonces, los masoveros se reunían el primer sábado de mayo, comulgaban aquí y después se iban hasta Bordón rezando rosarios, con el cura, una cruz, una bandera y cirios encendidos». Pero todo se acabó «con los curas jóvenes». Primero «cambiaron la fecha al último domingo de mayo y luego propusieron alquilar un coche». Claro que «un masovero católico y valiente dijo que eso no era penitencia, eso era ir de juerga». Pero nadie cambió de idea, ni el cura, ni los fieles, y Tomás se quedó, el pobrecico, sin fiesta.