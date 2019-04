Equilibrista Sánchez A pesar de contar con una mayoría exigua, no lo tiene difícil. Su oposición está totalmente fragmentada CURRI VALENZUELA Martes, 30 abril 2019, 09:12

Pedro Sánchez pretende gobernar en solitario con 123 diputados, 53 por debajo de la mayoría absoluta. Solo él podría hacerlo. Seguro que lo va a conseguir. Hay que ser un equilibrista de primera para querer mantenerse en la cuerda floja durante cuatro años, pero el próximo presidente del Gobierno está acostumbrado a piruetas de todo tipo, no en balde ha aguantado diez meses practicando eso que los politólogos llaman «la geometria variable», que consiste en pactar cada proyecto con un grupo parlamentario distinto.

Lo de geometría variable lo invento Adolfo Suarez, precursor de Sánchez en doctorado en equilibrismo, algo que unos consideran un arte propio de estadistas y otros una aceptacion de la famosa tesis patentada por Groucho Marx, «si no te gustan mis principios no te preocupes, los cambio inmediatamente», aunque también lo practicaron Felipe González y José María Aznar cuando se sentaron en Moncloa sin mayoría absoluta, e incluso Rajoy, que aguantó tres años con 137 diputados.

A pesar de contar con una mayoría exigua, Sánchez no lo tiene difícil. Su oposición está totalmente fragmentada y, en concreto, la derecha inmersa en una pelea cainita que estará en pleno apogeo mientras tiene lugar su investidura, en vísperas de las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Después de que estas se celebren tendrá lugar, ciudad por ciudad, comunidad por comunidad, el mercadeo necesario para formar coaliciones. El nuevo presidente solo tendrá que ir consensuando un pacto para nombrar un alcalde por aquí, un acuerdo para aprobar una ley en el Congreso por allá. Algo que se le da muy bien.

Los grandes del Ibex, esos que no dan pie con bola cuando se meten en política, ya estaban insinuando durante la campaña electoral un posible pacto de PSOE con Ciudadanos como garantía de un gobierno estable. Misión imposible la suya. Rivera está a un paso de conseguir desplazar al PP como partido señero del centro derecha y no va a tirar por la borda la posibilidad de conseguir alcaldías para ayudar a un Sánchez a quien desprecia, mientras que el presidente, que le corresponde con similar antipatía, no le necesita para dormir a pierna suelta en la Moncloa.

Cuando a Pablo Iglesias se le pase la pataleta por no ser nombrado ministro, algo que quizás le podría haber salvado de que los suyos le despidan, apoyará la investidura de Sánchez, como lo harán los independentistas catalanes y vascos para evitar el susto de unas nuevas elecciones. Hasta Pablo Casado habló en el discurso de su amarga noche electoral de tender la mano al nuevo presidente para alcanzar acuerdos de Estado. Solo desde los 24 escaños de Vox se levantarán olas de críticas contra Sánchez, haga este lo que haga. Y visto lo visto, que sus electores corren a votarle en cuanto escuchan a los de Abascal, esto se convertirá en otro salvoconducto para que el presidente gobierne a sus anchas.