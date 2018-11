Episodio bananero

La que faltaba. No se puede hacer peor. Que el Tribunal Supremo haya conseguido él solo ponerse a los pies de los caballos, provocar la desconfianza ciudadana y favorecer la demagogia populista dice mucho de cómo va España. También de su clase política, a la que retrata el ejercicio de cinismo que ha protagonizado a rebufo de Podemos. Por cierto, el mismo Podemos que ha subido el impuesto de actos jurídicos documentados allá donde su voto es determinante. Aragón sin ir más lejos. Suma y sigue pues en la hipocresía habitual de Iglesias y su tropa. Por su parte, Sánchez ha llevado al Consejo de Ministros un decreto que corrige al Tribunal Supremo. Muy a lo Maduro. Bofetón directo a la división de poderes. Sin embargo, durante casi un cuarto de siglo aquí nadie ha chistado en relación con este asunto. El solicitante de la hipoteca pagaba y las arcas públicas se frotaban las manos satisfechas por engordar cada año gracias al impuesto. Ahora, de pronto, dirigentes y opinantes 'descubren' que los bancos han estado jugando con ventaja. Asombroso. Mucho han tardado en darse cuenta si de verdad creen eso. Correspondería por tanto que se explicasen en serio. Sin embargo, lo que nunca dirán seguro es que la clave de la cuestión no estriba en quién paga el impuesto sino en por qué se mantiene la vigencia del mismo. Un debate extensible al impuesto de sucesiones, al de patrimonio o a la presión casi confiscatoria que alcanza el de rendimientos de las personas físicas en virtud de la carga que grava a las rentas medias. Claro que suprimir unos y acomodar con equidad los tramos del otro supondría aplicar antes un afán quirúrgico y ese es el problema. Palabra mayor sin duda porque rescatar al ciudadano del expolio fiscal vigente exige acabar con dispendios improductivos,disminuir el peso del sector público, clausurar chiringuitos, eliminar gastos superfluos, liquidar enchufismos y evitar duplicidades funcionales que son el caudaloso chorro de dinero que cada año se va a lo tonto para mantener el pesebre oficial a todos los niveles. Una tarea que nadie ha puesto en práctica mientras en cambio se sigue esquilmando al contribuyente con absoluto descaro. Pues al menos conviene poner las cosas en su sitio y no dejar que nos tomen el pelo. La decisión del Tribunal Supremo no salvaba «a la banca» sino a las comunidades autónomas -igual que el decreto de Sánchez-, liberándolas de las reclamaciones que le iban a llover en cascada cuando su liquidez es escasa y además no hay Presupuestos Generales del Estado, de modo que aquellas tampoco están en disposición exacta de elaborar los suyos al carecer del marco de referencia preciso aunque aquí Puig, Oltra y Estañ se hayan sacado la foto emulando a Sánchez e Iglesias. En definitiva, jueces y políticos han hecho el ridículo con el lío de las hipotecas. Episodio bananero que menoscaba la imagen de España. Inquietante. Un nuevo balance glorioso.