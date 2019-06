Agustín Martínez es el abogado de La Manada. Cumple con su cometido: defender a los ya sentenciados violadores, según el fallo del Tribunal Supremo. Las palabras del letrado, sean dichas en sede judicial o en plató de televisión, forman parte de su trabajo. En la defensa de sus clientes, Martínez ha escupido argumentos que pueden resultar ofensivos y lesivos para las mujeres, pero también para los hombres al perfilarlos como animales que no pueden controlar sus instintos, que salen de caza sexual, que abusan de su fuerza física para dominar, que no empatizan con la debilidad ajena... Así se comportan las bestias. Aunque cinco salvajes estén ahora en prisión, las mujeres no se libran de sus temores, que superan los cuatro miedos formulados por el filósofo Epicuro. Todas (da igual la raza, el estatus, la ideología, el físico...) sentimos pavor en situaciones parecidas (salir a correr sola, regresar a casa de madrugada, etcétera). Si hay algo que une a las mujeres es el miedo.