ENTRENAMIENTO ANTES DEL ARSENAL

Sólo valía ganar o ganar. Cualquier otro resultado dejaba fuera al Valencia, salvo sorpresón, de la pelea por ser cuarto. El Sevilla decidió descartarse el viernes perdiendo en casa con el Leganés. Parece que el cambio de Machín a Joaquín Caparrós no ha dado el rendimiento esperado. Aparte de virilidad, hacen falta más cosas en los equipos para ganar. Bajo mi punto de vista ya sólo quedaban dos candidatos, el Getafe y el Valencia. Los madrileños aumentaron la probabilidad de éxito exponencialmente tras su victoria ante el Girona. Tan sólo debían esperar qué pasaba en el Alcoraz para saber exactamente donde ellos y nosotros nos encontrábamos tras el pitido final en el campo oscense.

Marcelino también debía pensar en sus futbolistas, en su estado físico y mental, y su capacidad de adaptación a un encuentro incómodo, en un campo poco motivador y la posibilidad de exponerse mucho con una importante dosis de incertidumbre en el envite. Ahora bien, yo, personalmente, hubiese jugado con los mejores y hubiese intentado ganar. El Valencia lucha hasta el final, y así tienen que demostrarlo los técnicos y futbolistas que por aquí pasan.

Marcelino ha dado minutos a todos, ha repartido esfuerzos y participaciones para que cuando llegara el futuro estuviésemos en condiciones de jugar con todo y con todos. El futuro era y es ya, y el conservadurismo y la planificación ya no tienen cabida en lo que queda de temporada. El entrenador asturiano así lo entendió también. Me alegré al ver la alineación que dispuso de entrada sobre el terreno de juego. Podría haber optado por Soler en lugar de Wass, pero me servía igualmente. Quizá sí, hubiese elegido a Gameiro en lugar de Mina. Y aunque también esta decisión me sirvió, creo que el francés está siendo injustamente tratado. Ha dado mucho en la segunda vuelta desde que comenzó 2019, y, sin embargo, o no es titular las veces que se espera o siempre es uno de los sustituidos a lo largo de los partidos.

Y todo salió a pedir de boca. El Valencia marcó muy pronto, con lo que los futbolistas del Huesca decidieron abandonar. No tuvieron paciencia, no supieron esperar su oportunidad y dejaron tan pocos efectivos atrás que se suicidaron deportivamente. Quisieron reaccionar pronto y descuidaron la defensa, con lo que los jugadores del Valencia acabaron por jugar una especie de partido de entrenamiento contra el Juvenil, me repliego y cuando salgo al contragolpe lo hago siempre en superioridad y con facilidad. Y uno tras otro fueron llegando los goles del Valencia, convirtiendo el encuentro incluso en incómodo de ver. Jugadores rivales hundidos, sabedores del desastre final y a merced de un Valencia seguro, rápido y muy efectivo. Cierto es que casi todos los goles fueron finalizados sin oposición alguna y todo resultó muy sencillo, increíble, pero a la vez comprensiblemente sencillo. Marcelino pudo poner en práctica lo planificado y el equipo sigue con opciones de ser cuarto. A ver donde estamos al final de la próxima jornada pero antes, el Arsenal.