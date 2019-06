Ensoñaciones distópicas

Me despierto rara vez en mitad de la noche así de sopetón. Entonces miro la hora y esta se graba en mi cabeza. A veces también recuerdo la pesadilla que me angustiaba, fertilizada seguramente por un escorzo incómodo mientras dormía. Anoche abrí los ojos de repente a las 4.47 de la madrugada. Y no olvido la pesadilla... Vivía en una sociedad que impedía a los padres elegir el centro escolar donde sus pequeñuelos acudían para estudiar. Incluso prohibían escoger el idioma a esos padres. Fuerte, ¿verdad? A los comerciantes, de grandes centros o de pequeñas y gallardas tiendas, les obligaban a cumplir el horario decidido por los gerifaltes de la administración, personas adictas a la mamandurria pública que jamás habían pagado nóminas a terceros y que nunca conocieron las tristezas, las inseguridades, de la clase autónoma. Tremendo, ya lo sé. Nos sometían a una vigilancia continua desde las calles tachonadas por cámaras y desde nuestros propios chismes electrónicos. A los conductores les indicaban los modelos de vehículo a comprar y las rutas a transitar. Incluso aseguraban que lo de fumar a bordo de nuestro coche se iba a terminar, lo que cristalizaría en un ataque a la propiedad privada. En ese futuro distópico que atormentó mi descanso resultaba imposible comprar una botella de buen y saludable vino superadas las diez de la noche. Mis entrañables pesadillas de zombis se me antojaban un cuento infantil al lado de esta perversa alucinación nocturna... Para rematar la jugada cerraban parte de la ciudad domingo sí y domingo también para que una nueva tribu de corredores pudiese galopar hacia la nada, hacia el vacío que, sin embargo, les llenaba. Ahí recuperé el sentido. Me costó abrazar de nuevo a Morfeo, pero lo logré. Al salir a la calle por la mañana percibí que la pesadilla era real y tuve miedo.