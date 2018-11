LA ENSOÑACIÓN NACIONALISTA

Está pasando casi desapercibida la celebración del 600 aniversario de la Generalitat, una efeméride a la que el nacionalismo ha pretendido dotar (aunque con poco éxito) de un significado muy evidente: la institución encargada del autogobierno de los valencianos existía ya hace seis siglos y es por tanto anterior al Estado español. No se explica, porque no conviene, que aquella Diputación del General no tenía absolutamente nada que ver con la actual Administración autonómica, que era una simple institución encargada de la recaudación de impuestos para la Corona. Lo que importa es mantener vivo el relato, enseñar la patita, hacer ver que hay algo aunque no se acompañe de una reivindicación abierta y clara. Se trata de construir país, de ir creando poco a poco una nueva realidad, desde la escuela a la universidad, desde la calle al transporte público, desde los medios de comunicación a los centros culturales, con una progresiva e imparable implantación del valenciano no como lengua cooficial sino como idioma único. Pero para levantar una nación, además de -obviamente- un territorio y una lengua hace falta un relato histórico que enganche e identifique, en el que los ciudadanos se reconozcan y por el que sientan un legítimo orgullo. El 'procés' se ha armado a partir de unos determinados materiales pseudohistóricos, hábilmente difundidos por los colegios, las universidades y los medios de comunicación. Cataluña, asegura el relato catalanista, es una nación milenaria, que en varias ocasiones ha intentado independizarse del Estado español y que ha sido sometida por la fuerza, como en 1714, cuando las tropas borbónicas acabaron a sangre y fuego con la tenaz resistencia catalana. Tampoco aquí conviene contar la verdad, es decir, que la guerra no era entre España y Cataluña sino entre los herederos al trono, que fue una contienda internacional y que dentro de cada región había partidarios de uno y de otro. Y como entre los nacionalistas catalanes y valencianos hay una comunicación que a nadie se le escapa, la leyenda llega hasta Les Corts y en un cartel explicativo de una pintura sobre la batalla de Almansa (1707) se asegura que en dicha contienda participaron valencianos entre las filas austracistas, junto con ingleses, portugueses y holandeses, mientras del lado de Felipe d'Anjou (Felipe V) guerreaba «el Ejército francoespañol». Otra vez el recurso a la fantasía, a la ensoñación, a una historia imaginada que es la que conviene a los intereses políticos del nacionalista compromisero: los valencianos lucharon contra los españoles en Almansa. Da igual que sea falso, que esté demostrado que no fue así, lo que importa es mantener viva la llama identitaria, la idea de nación propia conquistada a la fuerza.