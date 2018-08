ENSEÑANZAS DE 'O MARISQUIÑO'

Primero que nada una declaración de principios. Desde la dictadura de Franco el vulgo ha sostenido que en Galicia se come un marisco excelente y a muy buen precio. Allí -se asegura- te 'pones ciego' de marisco por cuatro duros (hoy euros).

He visitado Galicia a fondo, a la búsqueda del marisco perdido. No lo he encontrado salvo en un par de restaurantes caros y locales recónditos, familiares y sólo para 'connaisseurs'. En los demás era congelado, de cetárea o importado.

Hay centollas y bueyes de mar sobresalientes. Algunas centollas hablan mediante un mecanismo chino que funciona con pilas. Saludan, desde el escaparate, a los peatones. Los turistas extranjeros no se extrañan porque ya saben que 'Spain is different'. Y ciertos de sus refranes un poco misóginos: «Se queres ca muller che queira, ten diñeiro na cartera». En ocasiones acierta.

Las principales señas de identidad de Galicia son, pues, los mejillones, las rías, Augusto César Lendoiro, el narcotráfico, Manuel Fraga Iribarne y 'Galicia Calidade' (¿se acuerdan?). Jugadores de fútbol hay menos desde la época de Fran y Mauro Silva. Desde luego, la catedral de Santiago son palabras mayores.

Últimamente hay que añadir el festival veraniego de pop y rock denominado 'O Marisquiño', marisco chiquitín para la culta juventud de Vigo y otras poblaciones. Este año se celebró el 15 de agosto en un muelle de madera, similar al viejo 'pont de fusta del trenet'.

'O Marisquiño', al igual que los restantes recitales de música ratonera en toda España, es un botellón multitudinario donde las borracheras -un signo de modernidad y 'cultura' juvenil- son, de hecho, el leitmotiv que congrega desde 4.500 homínidos ('O Marisquiño') hasta 50.000 o más.

No importa la 'música'. No hay música: hay el atronador despegue de un caza bombardero F-18 desde un portaaviones. Las altas dosis de alcohol y otras sustancias alienantes les induce a creer que están escuchando música. Puede que 'educados' en el despegue de un caza bombardero F-18 desde muy adolescentes, confundan la música con el estrépito de este avión.

Mientras nuestros analfabetos políticos, a izquierda y derecha, no incluyan obligatoriamente la música culta -no sólo la clásica- en los planes de estudio infantiles y juveniles, la música tenderá (ya tiende) a desaparecer como cultura, en beneficio de esas borreguiles concentraciones de ignaros, sobre todo durante el verano.

Quienes también hacen los 'agostos' son las multinacionales de cerveza, la bebida preferida por los sordos 'festivaleros'. Sordos en un sentido metafórico pero también físico. La exposición durante dos horas o más a los horrísonos ruidos de dos o tres motosierras (las guitarras, amplificadas hasta la locura) suele provocar sordera. Lo he consultado con varios médicos amigos de la especialidad. Y lo he comprobado hablando con fanáticos del rock y el pop. Por uno (o dos) de los oídos no me escuchan. Deberían pedir hora en el Instituto Levantino de la Sordera. Si aún está abierto con este nombre.

Encima los políticos, siempre oportunistas, organizaron 'O Marisquiño' en un muelle del puerto de Vigo inaugurado en 1992 con el lema 'Abrir Vigo al Mar'. El oportunismo irresponsable: la entrada era gratuita. Ya sabemos todos lo que significa: una avalancha de homínidos sin pasar por el filtro de la taquilla. Populismo del socialista Abel Caballero (fue ministro de Felipe González) para captar votos de las motosierras.

Según los expertos, las maderas del muelle eran más viejas que la tos. Unos cuantos saltos de los 4.500 aficionados al compás de la ¿música? lo derrumbaron. Resultado: más de 370 heridos y varios graves. El alcalde Abel Caballero va a padecer, presuntamente, problemas con la justicia.

En el momento del hundimiento el escenario lo ocupaba un tal Bels B (David Vidal), rapero. Para ejemplo de nuestros jóvenes, transcribimos un par de letras de sus ¿canciones?: «Quiero un coche de lujo como el de un narcotraficante»; «tú me follaste una y otra vez»; «me la suda Armani, me la suda Dior»; «justo encima la tengo bien cachonda». 'Sancta simplicitas'.