ENIGMAS DEL ESPECTADOR

Al espectador no hay quien lo entienda por mucho que los que escribimos sobre el asunto tendamos a la interpretación y a la adivinación. Hay comportamientos con complicada explicación. El comienzo de la temporada nos dice que al público cada vez le cuesta más engancharse a las series. Mientras que formatos como 'Masterchef Celebrity', 'GH VIP' u 'Operación Triunfo' han regresado en perfecta forma, títulos com 'Cuéntame' o 'Estoy vivo' han vuelto con pobres registros. Las dos, sobre todo la primera, tienen detrás un pasado con datos de audiencia notables, que no han conseguido revalidar en esta ocasión. En cuanto a las nuevas apuestas, el estreno de 'Presunto culpable' fue correcto, pero este martes no logró repetir las cifras. La otra ficción que se ha asomado a la pantalla es 'Vivir sin permiso'. Lo hizo con un número de seguidores más que bueno (podría haber sido mejor si Antena 3 no la hubiese contraatacado con una película de éxito), pero falta por comprobar cómo evoluciona en próximas entregas. Si aguanta o se desinfla como las otras.

La teoría que podríamos arrojar para esclarecer esto es que nuestro modo de acceder a las series ha cambiado y ya no soportamos la idea de tener que esperar una semana para consumir el siguiente capítulo. Yo quiero decidir cuándo y cómo, y no que me lo imponga la cadena (con cortes de publicidad incluidos). El espectador por tanto recurriría a la tele tradicional para los espectáculos en directo (o falso directo) que se pueden comentar a la vez por las redes y dejarían las series para verlas en otro tipo de soportes.

Esta tesis, sin embargo, encuentra lagunas. ¿Si esto es así por qué un título como 'The Good Doctor' obtiene semejantes registros? Teniendo en cuenta que la primera temporada completa ya se ha estrenado en Estados Unidos y no habría que esperar a que la emitiese Telecinco para disfrutarla... ¿Y por qué consiguió tan buena audiencia un filme como 'Palmeras en la nieve' que está disponible en plataformas para poder verla sin aguantar los cortes a los que la somete Antena 3? Ya les gustaría a los programadores tener respuesta para estas cuestiones.