El enfado de Manuel 'Kennedy'

La presencia de Manuel Broseta en una relación de posibles candidatos del PP a la alcaldía de Valencia está relativamente justificada. Su padre, Manuel Broseta Pont, estuvo a punto de encabezar la candidatura en los comicios de 1991, un año antes de ser asesinado por ETA. A raíz de ello, sus hijos, los Broseta Dupré, pasaron a convertirse para el PPCV y lo que no es la CV en una suerte de familia real. La otra familia real. Una especie de Kennedys, que igual servían para un insondable roto judicial, que para un descosido económico empresarial u operístico. ¿Cómo no tenía que considerar la dirección del PP que este Broseta era de los suyos si los han llevado a todos más en volandas que a Mª del Mar Blanco? El que no fue nombrado cónsul es porque fue nombrado secretario general, asesor, contratista (91 contratos en seis años) o miembro de un sinfín de consejos de administración. Era previsible que tarde o temprano alguien se hiciera un lío y todos los Broseta pasaran a ser peperos en un Madrid que funciona a base de tópicos y Valencia es el levante feliz, con sus playas y sus paellas. Lo que no es normal es que no haya protestado el actual portavoz del PP en el consistorio, Eusebio Monzó, por no estar entre los elegidos. No haya refunfuñado Esteban González Pons, quien sí que podría estar ya hasta el pirri de que le continúen empujando a renunciar al acta de eurodiputado, ahora que debe haber superado con creces la vanidad de saberse deseado, matizo: El Deseado. Y, sin embargo, se haya sentido molesto el que más obligado estaba de los cinco mencionados en el sondeo a ponerse a disposición del partido. Y no vean con qué humos. Declarando ¡en tercera persona! que «no ha consentido el uso de su nombre como candidato». Cuando lo mínimo que debería haber hecho era agradecer el honor que le hacían al considerarlo alcaldable y sólo después declinar el ofrecimiento. No me extraña que en la calle Génova se hayan quedado helados porque llueve sobre mojado. En 2016 Pablo Broseta ya afirmó ante la estatua de su padre y un complacido Ximo Puig que era la primera vez en 24 años que los Broseta se «sentían arropados por el presidente de todos los valencianos». Balzac advertía que, en ocasiones, la ingratitud proviene de la imposibilidad de pagar. Pero no puede ser el caso. El bufete de Broseta fue durante veinticuatro años la niña mimada de la administración popularista. Gracias a ello se codea con los grandes del foro. Y poco después de desairar al PP de esa manera hacía correr la voz de que con la incorporación de un nuevo socio al despacho son ya son ciento veinte los abogados que lo componen. No. El que es bueno para formar parte del consejo de administración de Ciegsa o del Circuito del Motor ha de serlo para figurar en una encuesta. Mal que le pese.