ENEMIGOS ÍNTIMOS

Uno de los aspectos que más desconcierta a los ciudadanos acerca del ejercicio de la actividad política -y que más les aleja de los políticos- es el de los odios que se desatan entre cargos de un mismo partido cuando hay una lucha por el poder en el seno del mismo o cuando uno de ellos decide abandonar la disciplina de unas siglas para marcharse a otras. Lo estamos viendo con la forma en que en Izquierda Unida se está tratando el caso de Gaspar Llamazares y, especialmente, con las reacciones de algunos referentes de Podemos al anuncio de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas sin el paraguas de la marca morada. De repente, ya no importan las ideas, lo de menos son los ciudadanos, los grandes asuntos de Estado pasan a un segundo o tercer plano si es que alguna vez estuvieron en el primero.

Llamazares o Errejón son ya considerados 'el enemigo', un rival al que se mete no en el mismo saco que a los teóricos rivales, como el PP, Ciudadanos e incluso Vox, sino en un lugar mucho peor, el espacio reservado a los traidores, los Judas que estando sentados cenando a la derecha del Padre son capaces de venderlo por treinta monedas de plata. No hay cuartel para un traidor, no se tienden puentes con el que hasta ayer era amigo íntimo y hoy es contrincante, no hay posibilidades de entendimiento, ni maniobras de acercamiento. Cabe preguntarse qué pasará si la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid depende de un acuerdo a varias bandas que implique que Podemos y la formación de Errejón tengan que entenderse, si semejante cosa será posible o si antes preferirán que gobierne la derecha, o el centro derecha, con tal de no sentarse a negociar con el apestado.

Estos odios sorprenden a quienes no militan en partidos y razonan que por encima de las siglas están las ideas, los conceptos, los asuntos pendientes a resolver. Aquellos que no quieren oír hablar de cargos o de listas sino de su ciudad, su región, su país. Pero el problema es que la política está hecha por políticos que anteponen el valor de sus marcas al de los intereses de la comunidad. Para los líderes podemistas es ahora mismo más importante su chiringuito, Podemos, que el destino de la Comunidad de Madrid. Y para Errejón es más trascendental él mismo que la autonomía quede en manos del PP o del PSOE.

Pero todo esto ya lo sabíamos, o ya lo conocíamos, en realidad no es nada nuevo, viene de muy antiguo, y se llama política, contienda política, rivalidades políticas, la política de toda la vida. Hace cinco años llegaron unos jóvenes dirigentes a bordo de una experiencia ilusionante que se llamó 'nueva política', fuera de las castas, pensada y debatida con la gente, alejada de los poderes tradicionales. ¿Qué queda de todo aquello? Ya se está viendo que nada.