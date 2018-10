Ha sabido como pocos poner en valor lo español, apuntaba melancólico el librero saguntino mientras precintaba un ejemplar, otro más, de 'La legión perdida', la firma de Santiago Posteguillo reluciente en el lomo, el vestigio de la fortaleza que asedió Aníbal troquelado en el horizonte. Aludía aquel buen hombre en su reflexión al origen hispano del emperador Trajano o a las andanzas de Escipión por la península siguiendo esa misma ruta que ahora recorre la niebla independentista, motivo del acento taciturno que envolvía sus palabras. El Planeta premia al escritor del pueblo, trovador cuya obra desprovista de artificios léxicos y esculpida en los límites de la adicción se filtra por todos los estratos sociales. Y además deja poso, porque si la novela entretiene, la historia enseña. El librero saguntino sintió que había aprendido una lección, pero aún podemos extraer otras muchas del péplum literario de Posteguillo. Por ejemplo, ésta. Aunque Escipión y Trajano libraron batallas eternas, al final del camino la intriga pudo con la épica. Sometieron a cartagineses, germanos, dacios o partos para descubrir en el estertor que tenían el enemigo en casa, en Catón y su mojigatería o en la ambición de Adriano. Dos milenios no han cambiado las relaciones políticas. Lo refrendaría el felino Pedro Sánchez. Aunque no luce dotes de lince, sí demostró tener más vidas que el gato ante los zarpazos amigos. Pero su caso, el del cardo crecido entre rocas, no es frecuente. Por lo general, cuando el rival se calienta en tu propia lumbre no hace concesiones. Que lo sopese Isabel Bonig. Bien por su apuesta a caballo perdedor, bien por una inextricable estrategia, ha visto cómo el líder nacional del PP, carne de su carne, dio alas a los enemigos íntimos en la dirección local, promovió a su espalda una atropellada encuesta y ahora congela la designación del candidato al Ayuntamiento que debería servirle de liebre en la carrera hacia la Generalitat. Nada nuevo bajo el sol.