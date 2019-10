'Encuestitis' No hay una sola noticia salida de los partidos que concurren a las urnas que no esté motivada por las encuestas CURRI VALENZUELA Martes, 8 octubre 2019, 09:18

Pedro Sánchez prometió ayer subir las pensiones antes de fin de año a pesar de que las previsiones económicas no se lo aconsejan. Sin duda maneja unas encuestas preocupantes para él, que deben indicarle que está flojeando su popularidad entre los mayores y, preso de la 'encuestitis' que le ha llevado a convocar unas elecciones convencido de que iba a mejorar su resultado, está dispuesto a tirar la casa por la ventana.

No es el único líder político preso de su desmedida fe en lo que le vaticinan los estudios de opinión. También ayer, Albert Rivera asistió en el Parlamento catalán al debate de la moción de censura contra Quim Torra propiciado por su partido. Es el mismo que se negó a que Inés Arrimadas se presentara a una investidura tras ganar las últimas elecciones catalanas por aquello de no perder la votación final. Ahora sí va a perder, pero no importa. El caso es que las encuestas les pronostican una bajada importante y lo único que se les ha ocurrido para remontar es ganarse unos minutos de telediario atacando a los ultranacionalistas catalanes en vísperas de la sentencia del Supremo contra varios de sus lideres.

En el PP, Pablo Casado ha cambiado su lista electoral más representativa, la de Madrid, para colocar en los puestos de lujo a tres ex ministras de épocas anteriores que ya estaban muy bien valoradas por sus votantes cuando los dirigentes populares de hoy andaban cursando el bachillerato. Razon: las encuestas aconsejan a Casado recuperar a los seguidores del PP en épocas de Aznar y Rajoy y prescindir de los tertulianos, famosos y toreros con los que cosechó en abril un estrepitoso fracaso.

A un mes de las elecciones no hay una sola noticia salida de uno de los partidos que concurren que no esté motivada por las encuestas, mucho más completas que las que publican los medios de comunicación, de las que disponen todas las mañanas sus dirigentes. Hay que exhumar los restos de Franco porque a Sánchez le han dicho que con ello rescatará parte del voto socialista que le quitó Podemos; al PP los estudios de opinión le están animando a repetir una y otra vez que si Ciudadanos se presentara en coalición con ellos, podrían sumar una mayoría. Casado ya sabe que ello no es posible, pero no le importa; sus encuestas le aseguran que con ese argumento está consiguiendo que Rivera siga bajando en las encuestas, que es de lo que se trata.

Incluso, triste sin duda, estamos a punto de conocer las reacciones de todos los partidos a la inminente sentencia del Supremo sobre los dirigentes nacionalistas catalanes encarcelados. Y todas esas reacciones estarán condicionadas a las encuestas sobre el rédito electoral de que sus lideres mantengan una u otra postura. Con lo bello que sería tener unos políticos que actuarán más pendientes de defender sus principios, incluso sus promesas, antes que los argumentos que sus sociólogos de cabecera les recomiendan.