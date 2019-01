El otro día, los taxistas madrileños llamaron moderno a Albert Rivera. Un insulto. En la entrevista que Vera Bercovitz se ha marcado en 'Vanity Fair' con Juan Luis Cebrián y su mujer rumana 37 años más joven, esta cuenta que para chincharlo le dice: «¡Comunista!». Y él se ríe. Enamorado. La chica que lee a Bukowski y a Coelho (lo marrano y lo cursi) no debe de saber que comunista no puede ser un insulto para su marido. Tampoco querrá insultarlo. Es como decirle osito. Sería un insulto para Cecil B. DeMille, pero no para un progre millonario que dirigió el artefacto cultural más importante en la España postfranquista. A él sería mejor (peor) llamarlo hijo de falangista. A Henry Hathaway, el equipo de 'El mayor espectáculo del mundo' lo llamaba Japutaway por su insoportable carácter. Eso sí es insultar. Muchos han leído la entrevista como hace años se miraba el vídeo de otro don importante de la prensa. Lo marrano y lo cursi. ¡Enamorado!