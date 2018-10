EMPIEZO A PREOCUPARME

Me marché a Suiza un poco preocupado. Cuando las cosas no salen como uno quiere o espera es lógico que las dudas aparezcan. Pero la situación es mucho más delicada cuando el verbo a utilizar es 'funcionar'. Porque no es lo mismo que las cosas no estén saliendo a que no estén funcionando. Y el Valencia de Marcelino de momento no funciona.

A la hora de la verdad, seguir o no en Champions o caer a la Europa League supone una desilusión a corto plazo y un evidente problema de inyección de ingresos. Con el Valencia arriba en Liga todo se supera con relativa facilidad. La Liga es la que mantiene el ánimo de jugador, la tranquilidad del club y la confianza del entrenador en su trabajo y de todos en el trabajo del entrenador. Pero si los resultados no llegan las dudas se tornan en ansiedad, la dinámica se invierte y llega la crisis total. Así es el fútbol y así seguirá siendo.

Ante el Leganés la imagen del equipo fue mala. Dominio, corazón, empuje... pero poco fútbol. Casi nada si tenemos en cuenta el rival y el escenario. Preocupante imagen no vivida desde la noche del Betis. Una parada de Pichu Cuéllar en todo el partido y en el minuto 90. No podemos mirar para otro lado. Es un accidente el gol rival, sin hacer oportunidades en todo el partido, pero no puede ser que el Valencia en su casa no genere fútbol de sobra para ganar con solvencia a un rival muy inferior que sólo jugó a defenderse. Y generar fútbol pero acabar empatando, sólo se entendería en una noche aciaga de los delanteros y un portero portentoso enfrente en plan estrella. Ni apareció el portero ni oportunidades de los delanteros.

Y ante esta situación, que es peligrosa en general pero que tiene solución si se empieza a ganar de una vez en Liga, llamativo el talante con el que toman en el club la mala situación. Trasteando en Suiza de puertas para dentro, no encontré nervios en Alemany y compañía. En los despachos hay confianza ciega en el proyecto, en Marcelino y el cambio de racha de los delanteros. Quizá cuando más se mueve el suelo es cuando más hay que mantener la calma.

De momento, los jugadores siguen la linea marcada por el técnico. Y no olviden que, cuando los resultados no acompañan, los primeros que se abandonan son los jugadores, van dejando solo al entrenador en su discurso, y acaba llegando el despido del de siempre ante la presión de la grada y la clasificación. Como a pesar del inesperado traspié de Suiza todo esto ni está pasando, ni está cerca de pasar, habrá que confiar en la realidad que vive dentro aunque los resultados no lo refrenden. Y el mensaje es claro; 'Tranquilos. El gol llegará y los resultados volverán'. Venga, compro. Pero que ganen el sábado en Bilbao.