¡Que empiece el espectáculo!

Quisiera empezar esta colaboración agradeciendo a LAS PROVINCIAS la oportunidad que me da de expresar en alto lo que muchas veces hacemos en silencio. Y, además, hacerlo sobre el Valencia Club de Fútbol, el club de mis amores. Del que soy socia y accionista desde hace más de 30 años. A los futboleros nos da un bajón cuando allá por el mes de mayo acaba la liga. Empieza el verano sí, pero hay que esperar casi tres meses para volver a Mestalla y volver a ver rodar el balón. Luego, como la vida misma, pasa volando, y ya estamos a tan sólo unos días que empiece la temporada 2018-2019. Toca renovar el pase como cada año. Y lo hacemos con ilusión, a pesar muchas veces de los precios. Pero la renovación es para los valencianistas un ritual. Y esa ilusión se refleja en el aumento de abonados, más de 40.000 esta temporada. Esta afición, como siempre, sabe estar a la altura. Y es que ahora, por fin, se habla de fútbol y no de negocios.

Esta mañana he estado en el Mercado Central como todas las semanas, otra de mis pasiones. El puesto de la carne, al que acudo de toda la vida, lo regenta Vicente Bau. Es tan valencianista como yo, tiene ganas de fútbol y fue a la presentación del equipo. Presentación que, por cierto, rozó el lleno en Mestalla con una afición volcada con el Valencia, enfundados en sus senyeras o en sus camisetas del centenario. Muchos dicen que los que van al Trofeo Naranja no son los habituales de cada domingo, pero lo que sí son y, así lo demostraron, tan valencianistas como nosotros, con una ilusión desbordada. La cara de Bau reflejaba la ilusión que ha generado una temporada pasada llena de buenas sensaciones. Nada que ver el ambiente que se vive entre el valencianismo este año, con el que vivimos no hace mucho. Este equipo, capitaneado por un gran entrenador y cuerpo técnico, ha sabido contagiarnos esa fe por estos jugadores, por los que antes no dábamos un duro, esa fuerza que nos lleva a creer que lo podemos ganar todo, o casi todo o, al menos, pelear por intentarlo. Hasta nos creemos que los jugadores están tan implicados como nosotros. Todavía recuerdo esa celebración de Rodrigo en ese córner besándose el escudo.

Por todo esto, la ilusión es máxima y el próximo lunes día 20 arranca la temporada 18-19 con un Valencia CF- Atlético de Madrid en Mestalla. Y lo hará vistiendo sus mejores galas para dar la bienvenida al año del Centenario. Y lo hará también estrenando el VAR, del que tengo mis dudas y provocará más de una broma, y lo hará siendo Mestalla un espacio sin humos. ¿Quién da más? Como reza el lema de nuestro club 'Mismo club, nueva era'.

¡Que empiece el espectáculo!