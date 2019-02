UN EMPATE MUY MERECIDO

Muy meritorio empate del Valencia en el Camp Nou. Empate que incluso pudo ser victoria, dada la ventaja que adquirió en el marcador. Como muchas veces decimos la gente del fútbol, una lástima no haber conseguido esa ventaja más tarde, más cerca del final del partido. Al lograrla tan pronto abrías la puerta a una posible recuperación del Barcelona. Y los nuestros no pudieron hacerlo mejor, comenzaron apretando arriba, pero principalmente aprovechando los espacios que los futbolistas locales dejan atrás cuando juegan en campo contrario. Ya la primera doble ocasión de Parejo y tiro al palo de Cheryshev puso de manifiesto el tipo de encuentro que se podía dar. Después replegados, muy replegados, pero siempre saliendo disparados al ataque para intentar sorprender al rival, algo en lo que los nuestros son maestros y en lo que ellos sufren bastante.

Se marcaron dos goles, tras dos contragolpes magníficos, el primero finalizado por Gameiro precedido de una conducción magistral de Rodrigo, y el segundo al ejecutar Parejo un penalti cometido sobre Wass. Una pena que enfrente tuvieses lo que tuviste. Un equipo con un caudal ofensivo extraordinario, que hace que no estés tranquilo ni con tan sustanciosa ventaja. Messi tomó el mando y el Barcelona obligó a Neto a realizar otra de sus grandes actuaciones.

Y llegó el primero de ellos. Messi de penalti reducía distancias, y la duda comenzó a planear en nuestros pensamientos. Llegó el descanso. ¿Seríamos capaces de aguantar y ganar? Y por qué no, ellos iban a apretar una barbaridad y probablemente marcarían, pero yo llegué a pensar que el Valencia también iba a marcar algún gol más en esta segunda mitad.

Pero ellos marcaron. La segunda mitad, hasta el segundo gol del Barcelona, y la lesión de Messi, se nos hizo muy cuesta arriba. Pero es normal, el rival empieza a no fallar, te obliga a retrasar tu posición de forma muy arriesgada, y ejecuta una presión tras pérdida como pocos equipos saben hacer. Y eso condiciona y marca el devenir de lo que muchas veces en ese estadio se ve. Marcaron el gol que les daba el empate, y coincidiendo esto con la sobrecarga en el abductor de la pierna derecha de Messi, los azulgranas dejaron de abrumar y el Valencia equilibró otra vez el juego y hasta no concedió prácticamente ninguna oportunidad más.

Messi ya no intentaba ningún uno contra uno, sólo recibía y pasaba, y ya el desequilibrio ante una defensa tan cerrada y efectiva como la que ayer ejecutó el equipo, no se produjo. El Valencia obtuvo un empate muy merecido. Insisto, incluso pensamos en la posibilidad de obtener algo más, pero contra ellos nos damos por satisfechos. Jugó con personalidad, con sapiencia, cerró bien y mucho, pero salió al ataque. A veces encerrarse tanto atrás es censurable si después no logras salir y atacar, pero el Valencia ayer lo hizo, y lo hizo contra el líder, y siendo efectivo. Y el Sevilla perdió. Seis puntos de distancia. Los próximos partidos pueden acercar aun más a los nuestros. La recuperación parece definitiva y ojalá nos dé para llegar.